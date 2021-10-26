  • 25°C
香港時間 : 20211026日 (週二) 11:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【換命真相】林敬剛返鄉下新會開果園　由TVB御用惡人變陳皮大王

娛樂 11:18 2021/10/26

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

近日演出《換命真相》的林敬剛原來已成陳皮大王。

現年51歲的TVB綠葉林敬剛（King Kong），因常在劇集中演反派、壞人，故被封「TVB御用惡人」，近日有份演出《換命真相》的林敬剛，原來已移居內地廣東新會，並開設了一個佔地200畝的大柑園，升呢做陳皮大王！

林敬剛現時主力在內地發展，除繼續演員工作，亦做起大生意，林敬剛近日在抖音拍片，介紹他在新會開新的果園，分享事業成績。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

返鄉下開果園

林敬剛家鄉本就在新會羅坑鎮，故他也回鄉開設果園，主要出產柑果，整個柑園佔地約兩百畝，他更指每年的產量高達160萬斤，產量驚人。

【換命真相】譚俊彥有望憑新劇奪視帝　為《拳王》減磅激瘦令網民心痛

同場加映：林秀怡訪問

林敬剛在片中帶網民參觀他的柑園，可見在面積甚廣的園地，種滿大量果樹，他又親自採摘仍未熟透的青柑，表示到了秋天以後就會變成大紅柑，可用用煮茶，或製成陳皮。

而收割後柑，經處理後便會分銷至各大城市，林敬剛並開在專門售賣陳皮及農產品的店舖，更找了不少藝人朋友幫手宣傳。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

拜萬梓良為師

林敬剛入行超過30年，他中三畢業後本投考香港警察少年訓練學校，但入學堂前，，遇到導演李修賢開拍少警題材的電影《壯志雄心》，開啟了他對演戲的興趣。

拍完《壯志雄心》，入黃竹坑警察學院受訓1個月左右，King Kong決定放手一博，辭職到李修賢的萬能電影公司叩門，在修哥的電影公司打工由低做起。

【換命真相】墮假冒Netflix陷阱損失$8000　譚俊彥：心急就㩒咗落去

後來林敬剛加入TVB成藝人，多年來演出不少綠葉，近年深刻演出有《鐵探》、《法證先鋒IV》等。

今年4月他在內地出席電影《創業大贏家》開機儀式時，突然拜萬梓良為師，更跪地奉茶拜師，萬梓良更將為他改名為林犇，並指希望為其開拓新事業。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星空下的仁醫】跟甄詠珊演活病童父母心酸　章志文戒酒拯救婚姻終成暖爸
16:46 2021/10/20
【星空下的仁醫】跟甄詠珊演活病童父母心酸　章志文戒酒拯救婚姻終成暖爸
【綠葉王】余子明盡忠大台40逾年　換來一年一騷僅包薪$6800對待：心淡
15:03 2021/10/13
【綠葉王】余子明盡忠大台40逾年　換來一年一騷僅包薪$6800對待：心淡
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
09:44 2021/10/19
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福

你可能感興趣

【星空下的仁醫】跟甄詠珊演活病童父母心酸　章志文戒酒拯救婚姻終成暖爸
16:46 2021/10/20
【星空下的仁醫】跟甄詠珊演活病童父母心酸　章志文戒酒拯救婚姻終成暖爸
【綠葉王】余子明盡忠大台40逾年　換來一年一騷僅包薪$6800對待：心淡
15:03 2021/10/13
【綠葉王】余子明盡忠大台40逾年　換來一年一騷僅包薪$6800對待：心淡
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
09:44 2021/10/19
【娛圈喜事】許紹雄宣布嫁女將做外父　愛女訂婚：多謝所有朋友嘅祝福
綠葉 娛樂人物職業 林敬剛 演員 換命真相 萬梓良 法證先鋒 鐵探 電視劇 電影

最高瀏覽

【尖子透視】喇沙仔自覺難升港大負笈海外 重拾自信當上建築設計師獲選傑青
18:00 2021/10/22
【尖子透視】喇沙仔自覺難升港大負笈海外 重拾自信當上建築設計師獲選傑青
【三人同居】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想【有片】
14:37 2021/10/24
【三人同居】林秀怡與男友成功上車　孝順女帶埋阿媽同住：他們滿足我夢想【有片】
【淘寶電器】港男$5000淘寶汗蒸幕擺房間　大讚加熱快兼低電：今年淘嘅最好野
12:29 2021/10/25
【淘寶電器】港男$5000淘寶汗蒸幕擺房間　大讚加熱快兼低電：今年淘嘅最好野