【MIRROR x ERROR星蹤】鏡仔專屬餐廳12FC聯合應援　肥仔萬聖節糖果保錡限量夜光口罩

▲ 鏡粉和404準備好嗎？

男團MIRROR和ERROR人氣高企，16子的工作及應援活動不斷。

本周活動包括MIRROR12位成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤的Fans Club大搞聯合應援；12子專屬餐廳；ERROR成員梁業（肥仔）自家品牌推出萬聖節糖果；ERROR成員吳保錡自家品牌聯乘其他品牌推出夜光口罩等。

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12 FC應援

MIRROR成軍3周年，12子的Fans Club大搞聯合應援，第一彈應援就是由即日起至11月14日在旺角彌敦道608 號總統商業大廈W Plaza外牆設置L形廣告牌，各成員的相片排位按抽籤結果而決定，分別有面向彌敦道馬路的Lokman、AK、Ian、AnsonLo、Edan和Frankie，以及面向豉油街的Alton、Stanley、Tiger、Jer、Jeremy和姜濤。

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12子專屬餐廳

全港逾240間麥當勞餐廳亦會變為MIRROR 12位成員的個人專屬餐廳，每位成員於港島、九龍、新界各區麥當勞均會有屬於自己的主題餐廳。

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旗艦主題餐廳會於活動推廣期間免費派發印有MIRROR和麥當勞Logo的限量版氣球，亦會播放MIRROR歌曲和宣傳片。各餐廳會在一連四星期限時送上的鏡仔卡及AR專屬顏色包裝盒，且展出MIRROR 12位成員的宣傳品，包括個人和團體宣傳硬照、打卡牆，且輪流展出1：1人形紙板公仔。

此外，餐廳特意安排110架MIRROR成員專屬巴士於全港各區行走。

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肥仔萬聖節糖果

肥仔自家品牌ℙ𝕙𝔸𝟟推出Halloween特別限定版產品──提子口味的西班牙手工糖，有興趣的小草可由今天起至10月29日在品牌頁面的Google Form訂購，售完即止。

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保錡夜光口罩

WM Project聯乘保錡自家品牌Lost Life推出一系列四款，包括兩款夜光可重用口罩，全系列口罩限量發售，Pokimon可趁着首輪預售於WM Project及Lost Life官方網頁訂購。