【另類育兒】訓練2歲兒子徒手捉蟒蛇　野生動物專家父被批︰蛇不是玩具

▲ 澳洲一名野生動物專家爸爸，訓練2歲的兒子徒手捉蟒蛇。

每對父母對孩子的管教方法都不一樣，亦沒有絕對的對與錯。近日澳洲一名野生動物專家爸爸，訓練年僅2歲的兒子徒手捉蟒蛇，過程中教導兒子拉扯蛇尾。事件引起網民討論，有人欣賞爸爸的另類育兒法，也有人覺得對幼兒太危險，而且有虐待動物之嫌。

雙手拉扯蛇尾

據英國《每日郵報》報道，澳洲野生動物專家Matt Wright，有「澳洲鱷魚牧人」（Australia's Croc Wrangler）之稱，過去20年一直在北部地區捕捉和安置鱷魚。Matt為人父後，亦自小讓兒子Banjo親近大自然，接觸野生動物，年紀小小的Banjo對動物並不陌生。

近日Matt於IG上載2歲兒子徒手捉一條2米蟒蛇的影片，分享他的捉蛇經歷，有攝影師在旁拍攝整個過程。影片長約45秒，可見蹣跚學步的Banjo用雙手拉扯著蟒蛇尾巴，試圖想把牠從花園拉到身後的草地上。當蛇纏繞木柱時，Matt從旁協助，幫忙把蛇放出去，以便兒子更容易捉蛇。

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指導兒子捉蛇

之後Banjo突然放下蛇尾，並喊著「噢，不」走向爸爸，Matt鼓勵兒子「把牠拉出來，拉到灌木叢中」，還說︰

小心，牠會咬你的，你必須去抓住尾巴。牠就快咬到爸爸，快捉牠的尾巴！

可愛的Banjo因此又回去嘗試拉蛇尾，但一秒鬆手再奔向爸爸。此時，蟒蛇已爬上Matt的腳踝。

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網民指責虐待動物

這段影片已有近42.5萬次觀看，並引起網民熱議。有網民稱讚Banjo很勇敢，「就像年輕的Steve Irwin」（已故澳洲「鱷魚先生」）、「沒有甚麼比早期學習更好」。另外一方面，有人批評Matt的行為不智，作為爸爸沒有好好保護兒子，卻讓他置身危險境地，留言「虐待動物」、「蛇不是玩具」。有網民表示︰

我一向喜歡你的影片，但我不喜歡這種行為，無必要為了拍片而令動物備受壓力。

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責任編輯：王明芳