【極端減肥】16歲韓妹一日食一粒軟糖目標減至59磅　服精神藥抑制食慾：能瘦就開心

▲ 韓國少女透過服用精神藥抑制食慾，以極端手法減肥。

韓國時興瘦身熱潮，不論男女都希望擁有更完美的身段。韓國SBS電視台日前播出的節目中，訪問到一名16歲少女以極端手法減肥，透過服用一種被稱為「蝴蝶藥」的精神藥物來抑制食慾，目前體重只有32公斤（約70磅）。而她的目標是減至27公斤（約59磅），即使是穿絲襪，亦能呈現寬鬆的狀態。

韓國SBS電視台23日播出的時事節目《我想知道真相》，以「蝴蝶藥與紙片人」為節目副標題，探討了一種被稱為「蝴蝶藥」的精神藥物如何從非法途徑流入市面，以及服用後對人體衍生的副作用等議題。

節目首先訪問了男演員楊基元，他在2019年4月曾在首爾市江南區鶴洞站一帶做出詭異行徑，並被附近閉路電視拍下來，當時一度引起外界非議，捲入吸毒疑雲。

點擊睇楊基元詭異行為：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

最新影片推介：失去摯友為人生最大傷痛 林二汶：我沒給自己傷心時限

楊基元表示，當年他因拍戲增肥，為了減肥而聽取妹妹建議，獲醫院處方「蝴蝶藥」。而他曾有一段時間停止服藥，其後再繼續服用，豈料第2天即出現異常行為：

妹妹跟我說，很多女生都偷食這種藥物來減肥。我不把它當藥物，只是視為一般減肥輔助藥。

而楊基元亦不諱言，當年對警方提供的說辭與事實有出入。他當時向警方表示自己一次過服用了8粒藥，但事實上從未試過一次性服用超過2粒藥，坦言藥物副作用極大，只食1粒，身體已非常難受：

我之所以說自己一次食8粒藥，是因為這樣才能向外界解釋我的異常舉動。

節目中亦訪問了另一名年僅16歲的中學女生李藝瑟（化名）。她主為身高減去體重，應大過125（即身高160cm，體重35公斤，身高減去體重即為125）。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

沉迷瘦身的她透過代購非法買入「蝴蝶藥」，目前一天只需食1粒軟糖果腹，身高155cm，體重卻僅得約70磅，但她卻未夠滿意，仍想繼續瘦下去：

現在我的體重是32公斤（約70磅），想減到27公斤（約59磅），最好是穿絲襪，雙腿都能顯得寬鬆！

對於藥物可引發抑鬱、幻聽、幻覺等副作用，李藝瑟也意識到這些不良影響，但她卻不以為意：

雖然食一粒（藥）會引起悲傷情緒、甚至想輕生，但即使變得抑鬱，只要能減少食慾，我就會很開心。

最新影片推介：轉季天氣易誘發鼻敏感 中醫教茶療及穴位紓緩

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣