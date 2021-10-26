【掃毒3天大地大】劇組流浮山搭建泰國村寨　三大影帝古天樂+郭富城+劉青雲慶祝殺青

▲ 劇組流浮山搭建泰國村寨還原「金三角」，三大影帝古天樂、郭富城、劉青雲順利殺青。

邱禮濤執導的電影《掃毒3天大地大》日前順利完成拍攝，三位主演古天樂、郭富城及劉青雲亦相繼殺青。在古天樂率先殺青當日，劇組於流浮山搭建、佔地近5萬平方米的「泰國村寨」拍攝場景進行開香檳慶祝儀式。

幾經波折，《掃毒3天大地大》終於完成所有拍攝，劇組於開拍初期由西雙版納轉戰汕尾，而原先計畫是再移師至泰國拍攝外景，但由於疫情關係未能成行，後來決定斥鉅資在香港流浮山搭建出一個近5萬方米平的泰國村寨場景進行拍攝。

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「泰國村寨」開香檳

經歷前後數個月的奮鬥，浩大的拍攝工程終於順利完成，古天樂率先完成拍攝，與出品人林小明、導演邱禮濤及郭富城等眾演員，一同在「泰國村寨」開香檳慶祝。

另外兩位主演郭富城及劉青雲亦相繼完成拍攝，劇組除開香檳慶賀外，邱禮濤還與郭富城互相擁抱道賀，感謝之餘亦表示今次合作非常愉快，邱導謂：「這次跟Aaron（郭富城）合作是非常好的經驗，現在我們已經開始計畫下次合作了。」

郭富城表示很開心能參與《掃毒3》的拍攝：「今次開拍面對頗多考驗，但是整個劇組非常齊心，和導演一起遇難解難地堅持拍攝，雖然辛苦但是拍得很開心！」

第一次和邱導合作的他非常欣賞對方的冷靜和調度能力。戲中的各位演員因為相處了4個月，建立了很好的默契，也希望能再有合作機會，在殺青當夜，大家也流露不捨的神情。

Aaron大讚劇組能在香港搭建出巨型的泰國毒村令人驚嘆：「連『金三角』的樹也種出來了，令我像置身當地，讓演員融入環境，十分真實，令大家很易投入。總之與熱愛電影的人一起工作就是開心，希望《掃毒3》可以很快與觀眾見面，大家進電影院支持。」

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青雲一身輕鬆

劉青雲在殺青當天，特別準備多支香檳與演員及劇組分享。

完成拍攝換上便服的青雲顯得一身輕鬆，可以好好休息之餘還表示會剃掉為戲留了數月的鬍鬚：「這部戲經歷了很多事情，想要拍的地方又拍不到，但反而令大家經常見面吃飯，平時拍戲很少有這些時間，就是不停地拍，很少像這次與大家經常見面，好處是令大家熟絡及團結，我相信這種味道會在電影中滲透出來。」

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