【新冠疫苗】研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達9成　崔俊明：兒童疫苗成分不同需重新購買

▲ 研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達91%，崔俊明：兒童疫苗成分不同需重新購買。（資料圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在今日（26日）在一個電台節目指，根據輝瑞的臨床研究顯示，兒童只注射成人劑量的3分1，顯示成效高及安全，有效性達到91%。

美國藥廠輝瑞完成新冠疫苗對5至11歲兒童的第三期臨床研究，研究近3000多人，只注射成人劑量的3分1，顯示成效高及安全，免疫良好，並沒有心肌炎個案，有效性達到91%，與成年人相若。

崔俊明表示，兒童疫苗的成分與成年人不同，因此政府要重新購買疫苗，不能直接由成人疫苗抽取3分1為兒童注射。崔俊明稱，研究亦發現兒童接種後，通常出現針口痛、頭痛等症狀，建議兒童打針後休息半日。他又指，美國將會在近日討論批准兒童接種，加上不同國家都要重新搶購，本港準備工作可能要超過2個月。

在兒童能否同樣接種科興疫苗上，崔俊明則指科興提供的數據慢，透明度不高，早前研究3-17歲兒童及青少年接種疫苗的有效率約6成，雖然有效率不及復必泰，但都足夠保護兒童。

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責任編輯：李榮忠