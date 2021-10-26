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【新冠疫苗】研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達9成　藥劑師：兒童疫苗成分與成人不同

社會 11:24 2021/10/26

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研究指5至11歲兒童接種疫苗成效達91%，崔俊明指兒童疫苗成分不同需重新購買。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在今日（26日）在一個電台節目指，根據輝瑞的臨床研究顯示，兒童只注射成人劑量的3分1，顯示成效高及安全，有效性達到91%。

美國藥廠輝瑞完成新冠疫苗對5至11歲兒童的第三期臨床研究，研究近3000多人，只注射成人劑量的3分1，顯示成效高及安全，免疫良好，並沒有心肌炎個案，有效性達到91%，與成年人相若。

健康台最新影片: 

崔俊明表示，兒童疫苗的成分與成年人不同，因此政府要重新購買疫苗，不能直接由成人疫苗抽取3分1為兒童注射。崔俊明稱，研究亦發現兒童接種後，通常出現針口痛、頭痛等症狀，建議兒童打針後休息半日。他又指，美國將會在近日討論批准兒童接種，加上不同國家都要重新搶購，本港準備工作可能要超過2個月。 

在兒童能否同樣接種科興疫苗上，崔俊明則指科興提供的數據慢，透明度不高，早前研究3-17歲兒童及青少年接種疫苗的有效率約6成，雖然有效率不及復必泰，但都足夠保護兒童。

衞生署表示，政府已於本月中旬，收到科興申請更改疫苗的適用年齡至3歲或以上，並就科興提交資料進行審核及跟進。發言人回覆查詢時表示，有關申請，將會交予疫苗顧問專家委員會考慮及作出審批建議，並向食物及衞生局局長提出建議是否批准。

根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，科興疫苗現時獲當局認可，適用於18歲或以上人士接種。

健康台最新影片: 

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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