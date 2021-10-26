【雞尾酒】Lyre's新推5款無酒精即飲裝雞尾酒$128/4罐　每罐熱量低於73卡路里+適合素食者

▲ Lyre’s新推5款無酒精即飲裝雞尾酒。（圖片由Lyre’s提供）

與朋友難得相聚，想飲酒盡慶，但派對後要駕車或容易飲醉怎麼辦？以無酒精烈酒而聞名的Lyre’s登陸香港並推出全新即飲裝雞尾酒系列，一共5款口味，而且不含堅果、麩質，適合素食人士飲用，讓大家隨時隨地都可零顧慮暢飲一番。

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全新推出的Lyre’s即飲裝雞尾酒系列罐裝為預調雞尾酒，提供5款口味的選擇，包括Amalfi Spritz、G&T、Classico、Dark ‘N Spicy及American Malt & Cola，由風味、香氣到色澤均真實演繹經典雞尾酒味道。

每一罐即飲裝雞尾酒的熱量含量低於73卡路里，而且不含堅果、麩質，適合追求健康生活模式人士及素食人士飲用。Lyre’s即飲裝雞尾酒冷藏後可直接飲用，或使用酒杯加入冰塊享用，更可配合不同材料點綴以提昇味蕾的享受，令風味更誘人。

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Amalfi Spritz帶有苦中帶甜的橙香，若喜歡經典雞尾酒Aperol Spritz的口味則絕不可以錯過。

Classico則向意大利風味氣泡酒Prosecco致敬，口感清爽乾澀，散發著陣陣的桃味及澳洲青蘋果味。

G&T適合在炎熱天氣下暢飲，洋溢濃郁杜松子、柑橘及湯力水的清新味道，儼如經典雞尾酒Gin and Tonic。

Dark ‘N Spicy帶有薑汁啤酒、新鮮生薑及柑橘果皮的香氣，並向經典雞尾酒Dark ‘N Stormy致敬。一陣薑的辛辣味於味蕾上化開，而濃郁的Lyre’s 黑冧酒（Dark Cane Spirit）則帶來悠長的餘味。

American Malt & Cola糅合多款經典口味，散發著橡木、雲呢拿、黑麥及香料的香氣，品嘗的同時就像在提醒著一位老朋友。

其中兩款受棕色烈酒啟發的Dark’N Spicy及American Malt & Cola將於11月正式登場。

全新的即飲裝雞尾酒現於Lyres.Asia及Wine’n’thing銷售平台上發售，4罐250毫升裝的售價為港幣128元。

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責任編輯：王芷瑩