【湯水合集】孩子考試季家長必備　5款補腦+提升記憶力湯水茶療食譜【附完整食譜】

▲ 20款港式粉面卡路里大比拼。

考試季又到了，小朋友進入備試狀態的同時，家長亦會緊張。這時家長為孩子準備一碗補腦益智的湯水，相信一定是孩子最強的支持之一。TOPick整合了註冊中醫師徐思濠、註冊中醫師徐澤昌博士及湯水專家張佩芳（芳姐）的意見，推介5款補腦、醒腦的食療，不妨參考！

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註冊中醫師徐思濠推介：合桃益精補腦湯＋菖蒲開竅寧神湯

徐醫師指，小孩考試多，可能會頭痛易累；成年人長時間工作、加班。當感受到身體出現明顯消耗時，如經常容易感到疲累、無記性、精神難以集中等，就要多加留意。利用湯水食療，補足體內精華，自然能有體力和活力。改善精神、氣魄、反應和記性，以達精力充沛之狀態。

註冊中醫師徐澤昌博士推介：杞子合桃煲瘦肉湯＋健腦益智桂圓茶

學生哥埋首溫習時，口乾舌燥在所難免，不少同學愛以咖啡或提神飲品提神，但以上飲料容易會造成神經過分亢奮，出現失眠，導致第二日精神不振，反會影響溫習。徐醫師推介健腦益智的桂圓茶。桂圓甘溫，能補益心脾、養血安神。

湯水專家張佩芳（芳姐）推介：金針菇大豆芽梭羅魚湯

金針菇又名「增智菇」，鋅含量高，對增進兒童智力大有幫助。而大豆芽菜營養豐富，而且在發芽的過程中更多的營養元素被釋放出來，較黃豆更為有益，更有利人體吸收，有助兒童及青少年智力及生長發育。將所有材料合而為湯除了健脾養顏外，更有健腦益智功效。

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責任編輯：楊宛茜