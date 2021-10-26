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【男神廚房】Do姐+王菀品評男藝人廚藝　「早餐KOL」張敬軒模仿Chef Le Mon表演拋鑊

娛樂 12:33 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

TVB節目《男神廚房》將於11月1日首播。（大會提供）

鄭裕玲、王菀之任主持的TVB新節目《男神廚房》將於11月1日播出，首星期並邀得胡定欣、湯怡及星級女廚師Hilda坐陣，齊齊對各男神廚藝及「出品」進行點評。

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（大會提供）

4位男神鬥廚藝

首星期準備大展廚藝的男神有「早餐男神」張敬軒、「勇氣男神」張振朗、「怕醜男神」陳家樂以及湯洛雯表弟「最強基因男神」李子熙，4人會在「男神召集人」何廣沛帶領下即場炮製的美食。

《男神》每3集為一個循環，節目總共會有4個循環；每個循環均會邀請4位男神進行對決，並採取淘汰賽制，每個循環的第3集會由得分較高的兩位男神進行「終極對決」，並選出最終優勝者。

（大會提供）

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首輪對決焦點在「早餐男神」張敬軒身上，他除了模仿Chef Le Mon（謝霆鋒）高角度落調味料，兼施展雙手落油「絕技」外，更「七情上臉」上演「拋鑊」神功，只見軒仔每個動作均落足力做肉緊「表情」，唔講還以為他在「推鉛球」或是「擲鐵餅」，相當搞笑。

最新影片推介：林秀怡與男友專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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