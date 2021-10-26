【新冠肺炎】科興疫苗申請適用年齡3歲或以上　衞生署：會交專家考慮及審視

▲ 衞生署及醫管局分析確診個案 。陳靜儀攝

衞生署及醫院管理局今日（26日）舉行簡報會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，截至10月17日，有193個國家報告有DELTA變種病毒，有些地方實施病毒共存策略，包括解除當地社交距離以及放寬入境措施，見到國家新增個案急劇增加，新加坡在9月後有新個案發生，英國每天新增4萬至5萬宗。詳情即看【下一頁】

被問及早前有機埸貨櫃員工確診個案跟進情況。徐樂堅表示，機場員工在工作時間，需要上機工作，會接觸外地來港的機組人員，他們未必會離開飛機的，相信他只要有措施不完善，就有可能受感染。今次追蹤中逾3000人需要檢測，以400名居民檢測，暫時未發現第二個確診個案，仍要需要觀察，但暫時未見有擴散。建議機組人員需要戴好口罩，處理工作上也不建議與香港的工作人員接觸。

提到科興申請更改適用年齡至3歲或以上。徐樂堅稱，10月中科興申請適用年齡是3歲以上人士，將資料交予疫苗顧問專家委員會作出考慮及建議，之後再向局長申請批准，包括檢視抗體及免疫系統。

至於現時兒童感染新冠肺炎風險較低，如何有足夠數據說服家長將來讓兒童注射疫苗？ 徐樂堅指出，可能從現時數據小朋友患上新冠肺炎的嚴重性沒有長者大，永遠不能排除病毒變異株的變，希望令不同群組市民知道疫苗的功效，使用時一定會有疫苗的安全數據。

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記者：余思嵐