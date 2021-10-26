【馬達・蓮娜】張繼聰演失婚漢難抽離感崩潰　周秀娜拍親熱戲完全信任阿聰

▲ 張繼聰與周秀娜合演《馬達・蓮娜》。

周秀娜（Chrissie）與張繼聰（Louis）主演、於澳門取景的新戲《馬達・蓮娜》，講述失婚中年兼的士司機馬達（張繼聰飾），戀上離鄉別井的單親媽媽蓮娜（周秀娜飾），背著各自的愛情陰影，兩個身在異鄉的社會邊緣人，嘗試克服過去牽絆逐漸愛上對方，卻又因為愛不得不放手。

其實《馬達・蓮娜》已是周秀娜與張繼聰的第9次合作，但卻笑稱過去有7次半都不知道對方參演同一部作品，繼上一次輕喜劇《女王撞到正》後，今次要演繹題材認真的中年感情戲，兩人對對方的感覺跟過往大有不同。

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▲ （林宇翔攝）

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▲ （林宇翔攝）

▲ （電影劇照）



娜姐阿聰有默契

二人在《馬達・蓮娜》有不少親熱場面，阿聰指大家熟絡而減卻不少煩惱：「因為互相信任，無熱身過程，節省許多時間。如果跟不熟的演員演親熱戲，男演員摸下去時會驚，不知對方、別人怎樣看，但我們本來已好熟，有默契知道是在演戲，可以投入更多角色之中。」

在Chrissie眼中，阿聰由給她性格輕鬆的印象，轉為極之認真：「戲中兩人的關係好親密、好重要，大家都有不開心的過去、收藏許多心事，在開拍前幾個月我們已經開始傾劇本，去澳門接受隔離期間他又不停以馬達的身份跟我傾電話，給好多功課我做，令我在21日當中有許多思考。」

阿聰感謝Chrissie不厭其煩，即使在電話中被他問到哭了，還願意跟他交談，Chrissie則笑謂：「我沒有覺得他煩，自己性格慢熱，跟角色很似，很多時都不會主動表達內心想法，這次的劇本需要溝通得很好，否則很難去講這樣親密的關係，幸好阿聰一向比較主動，令我們很快進入狀態、信任對方。」

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天涯淪落兩心知

《馬達・蓮娜》不論在觀眾還是兩位主角眼中，都是個普通的愛情故事，之能夠觸動觀眾的心，靠著演員的全程投入，籍此讓觀眾動容和共鳴。

Chrissie飾演的蓮娜經歷極為悲慘，勾起觀眾的憐憫：「戲中的我們都有很深的感情陰影。其實馬達和蓮娜只是兩個普通人，經歷過感情上的遺憾，受過傷難以再交付信任，覺得世上不再有人會簡單地愛自己，最後他們遇上了、相愛了，便把所有交托對方，他們的勇敢令我很喜歡這個劇本。」

科班出身的阿聰亦指這次的故事結構簡單，反而更考兩人入戲的程度：「整部電影Back to basic，觀眾是看兩位演員怎樣去變成馬達和蓮娜，想起人生中曾經遇過的馬達或蓮娜，這是對演員來說最有挑戰性、好玩的地方。」

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難以抽離角色

因為疫情，他們去年12月由香港到澳門後，要接受21日的隔離，阿聰回憶：「如果你夠膽關掉電話，基本上那21日是與世隔絕。孤獨就是世界無人與你有關係，隔離時間經歷了做冬、聖誕節等最熱鬧的日子，酒店為我們送上掛有鈴鐺的雪人公仔，每次敲響它後房間再次回復平靜，寂寞的感覺更強烈。」

阿聰找到了馬達的孤獨感覺：「想像馬達的老婆離他而去那3年的時間，每天都是這樣過，由這種心態產生角色很原始的節奏，不趕時間、不打扮、慢慢走路，對他來說街上無人，想做甚麼就去做。」

▲ （電影劇照）

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在片中一場重頭戲，是馬達對蓮娜失去信任而「攤牌」，拍攝時，Chrissie看住眼看著阿聰歇斯底里，二人把情緒百份百投入。

阿聰透露整部戲採用順拍的方法，開拍那場吵架戲時大家已累積了很多感情：「導演不時在問我們的感受，拍攝前一兩日還在調整台詞，他容許我們有這個空間。」

阿聰卻對Chrissie向他剖白的一幕更為難忘：「那場我純粹抱著她聽她說話，聽完，她就拿行李走了，而其實當刻馬達是接收了蓮娜的情緒。記得Cut機後5分鐘，我走落樓換衫時，突然間好Depress。學院派出身的我一直以為自己好有方法在角色之間『出出入入』，但那刻心底的情緒湧了出來，需要躲在後巷好好沉澱和休息。」

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愛一個人愛到要放手

翻查紀錄，不把阿聰童星作品計算在內，二人均在2006年接演首部電影，要他們形容《馬達・蓮娜》的角色，阿聰秒答：「最入肉的角色，有些戲未必需要這樣入肉，這套戲有時間和空間讓我們去做。」

他仔細地說：「由8、9月開始傾劇本，12月去澳門隔離，更由本來的14日突然多加7日，所有事情都剛剛好，就像看著一小塊拼圖時覺得它的形狀有點奇怪，但拉遠來看就發現是一幅完整的圖案。」

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Chrissie則指蓮娜是從影以來「最複雜的角色」：「她的內心好堅強、好貼地，性格也像我一樣不會輕易告訴對方所有心底說話，到最後更需要放手才能解脫馬達的陰影。」

阿聰認為這是一部關於成熟愛情的電影，不再是年輕時拼了命也要在一起的愛情：「是講怎樣成就對方，愛一個人愛到要放手、放棄對方，導演最想借電影去講『重新開始』這個命題，而我覺得這種心態不只適用於愛情之上，人生的任何事情也可以應用到。」

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互笠高帽

在戲中有非常好的發揮空間，問到對電影獎項的信心，二人異口同聲表示對對方很有信心。

阿聰直言一向對自己沒信心：「由20多歲做歌手開始已參加過許多樂壇頒獎禮，到後來轉戰電視台的頒獎禮，年輕時會介意得失贏輸是很正常的事，但發覺30歲後只想做好每個角色，心態反而更輕鬆自在。」

大方的他稱：「對手得獎我會為其感到開心，這不代表我輸了給他，大家所演的角色並不一樣，即使我們演同一個劇本都無得比，基本上去到某個水平，只是代表不同品味。我從來對自己好有信心，我不算叻但我好勤力，但如果以拎獎為前題，很多自我的東西就會走出來，那一定會演得不好。」

阿聰對Chrissie充滿信心，直指她的角色實在難演，要把誠懇放到最前、技術放到最後，才能成功觸動到觀眾：「她為角色付出了許多，我是最近距離的對手，完全感受到她發光的一刻。」Chrissie則抱持平常心：「我是個想太多就容易分心的人，有獎項、認同當然好，我也需要點鼓勵（大笑）。」

服裝：Fendi（周秀娜）

珠寶：BVLGARI（周秀娜）

化妝：Circle Cheung@ndnco.co（周秀娜）、PinkyKu（張繼聰）

記者：陳心怡