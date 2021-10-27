【校長專欄】師生自製時間囊紀錄抗疫年 亞小校長：學生為明天留下珍貴回憶

近來在學校尋看舊時物事，追溯學校差不多一個甲子的歷史，竟找回一個第八屆畢業生送給母校的時鐘，時間停留在二時四十九分。遙想七十年代的校友，現在應該差不多是登「六」的人生階段了，那個年頭的小孩子生活簡單樸素，資源也比現在匱乏，想到他們回望那些年的小學成長時光，相信很多當時的辛酸或早已淡忘，留下的卻是在校園一同成長的溫馨與快樂記憶。



回到今天，同學們也在面對疫情的挑戰，小孩子已有很長時間見不到大家口罩下的笑容。這兩年來到學校的一年級孩子，更是只有在網上課堂時才見過大家的真面目，實體接觸就是隔著一層口罩輕紗。

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邀請一年級同學們到校長室聊天，有一次問到疫情後大家最希望見到的事情，幾個天真小跳豆不約而同的表達就是想見大家一面。小童在成長的過程中，實在需要有更多情感的表達和結連，亞小老師們和我一同構想了「亞小時間囊」活動，同學們一同寫下這段日子的抗疫感受和對未來的期盼，這個活動以老師自創的微電影作引入，講述亞小校園遺失了重要的時間囊，校長、校友、學生及老師化身成微電影的不同角色吸引同學一同找回我們一起的共同時光，為學生創造難忘的集體回憶，在活動中我們一起把記憶放到時間囊，約定疫情後再打開這個屬於彼此的互勉回憶，相信時間會濾淨當中的片段，讓我們為將來留下這刻的定格時光。

同學們為這段抗疫的日子寫下了很多心聲，有感到疲倦的，日復日戴著口罩感覺不太好受；也有感到無聊的，因疫情嚴重時未能回校，只可整天在家中想法子消遣；更有感到害怕的，因為爸媽要出外工作，很擔心他們會染疫；亦有寫上感恩的，因為在疫情中好像失去了一些，但同學又更懂得珍惜還可擁有的人和事……同學的感受太多，現在正好藉這個機會讓時間囊變作樹洞，小孩子需要空間把內心的感受好好整理。

至於對疫情後的將來，同學也有不同的期盼，有同學表達希望可以和家人一起再去旅行、也有同學表示希望能和同學無拘束盡情歡笑玩樂、更有同學畫下了一家人齊齊整整團圓的圖畫……祈願同學們的盼望趕快成真，相信只要我們一起同行，最好的我們定能成就每一個孩子的願望。