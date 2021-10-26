【明星理財】余文樂拍片介紹台灣工作室　千萬名畫＋名錶收藏全曝光

▲ 余文樂首次公開自己的工作室。

余文樂早就被公認為本港的潮人代表，而他的收藏興趣更由愛儲古董錶、名車延伸至收藏藝術品，近年更入手了不少新興的NFT藝術，近日他開設自家頻道《Inside out》中，樂仔首次公開自己的工作室，從所有的擺設、裝飾之中，盡顯他的個性。工作以外離不開家庭，挺忙也好，生活中享受與家人的相處。

《Inside Out 》的預告出街後，大家都好奇他口中「真正的我」是怎樣一回事。40不惑之年對樂仔來說，不再疑惑、清晰自己想做什麼 、清楚自己的目標。年輕時為事業打拼，成家後比前更顧家，家人就是他成功背後的動力和支柱。

【生命鬥士】女兒28周早產健康成長迎1歲生日 余文樂感激太太：去年今天妳最辛苦

第一集節目中，寫意踏着單車上班的樂仔，帶大家走進工作的地方，首次公開簡約中帶個人風格的辦公室，內裏除了擺設潮物佈置，還有不少藝術品名畫。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

私密休息室更佈滿潮鞋及其品牌製作服裝的房間，樂仔置身其中說：「我想給大的空間大家，可以互動、休息，一個比較簡單舒適的環境，我之前隔離也住在這裏。不過我發現自己有強迫症，我是那種別人碰過我的東西我就知道的人。」

樂仔的工作室可見室內空間寬敞，以木系及褐色做主調，再加上綠色植物的點綴，讓人感覺舒適。

雖然辦公室內佈置簡單，不過原來暗藏玄機。在沙發旁的有一幅掛牆名畫，而這幅名畫的來頭更是不少。名畫出自George Condo，他被譽為本世紀最傑出的畫家，其畫作更是所值不菲。2018年，香港展售他的畫作的價格約由70萬至170萬美元不等。

樂仔與妻兒的互動也在視頻中一幕又一幕的出現，滿是溫馨。身邊不僅工作夥伴的樂仔，太太王棠云也從旁協助打點，素顏的她更被樂仔調侃的說：「平時大家在照片看到的都是騙人的。」令沒有化妝的王棠云對樂仔撒嬌的拍打着，眼前的夫妻互動情趣，羡煞旁人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有一子一女的樂仔，工作中不忘與兒子親子樂，陪囝囝一起玩玩具車，甚至將自己愛車的興趣灌輸給愛兒，又不時被扮演英雄人物的囝囝打倒，盡情享受父親這角色。

【余文樂患病】余文樂自揭患驚恐症3年 近日病發感慨：怕以後都好不起來

樂仔充滿期待的說：「自己腦海裏一直都有很多想拍的東西，包括我的興趣，如手錶收藏、戶外露營等。」

一點一滴的「分享」無論家庭、事業、生活對樂仔而言也是一種樂趣。

演出事業以外，樂仔對投資亦很有眼光，近年一大興趣是收藏及拍賣NFT加密藝術作品。早前他與佳士得以主題「No Time Like Present」合作，其中一組的拍賣「CRYPTOPUNK9997」不但獲得很好的成果，且作為他40歲生日的一個難忘留念，更重要的是將部份收益捐助「願望成真基金」。投資有道的他，樂於跟大家分享成果。

同場加映：林秀怡訪問