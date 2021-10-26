【年度盛事】美酒佳餚巡禮下周一開鑼　一文看清餐飲優惠及購買通行證方法

JW 萬豪酒店─萬豪金殿 (五行入饌)

四季酒店─龍景軒

營致會館

文華東方酒店─文華廳

半島酒店─嘉麟樓

澐 ‧ NUVA (6 道菜式以 15 種烹調手法呈現)

瑰麗酒店─彤福軒 (以大閘蟹為主角的頂級廣東菜)

帝京酒店─帝京軒

帝都酒店─玉庭

迪士尼樂園酒店─晶荷軒