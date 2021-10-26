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【年度盛事】美酒佳餚巡禮下周一開鑼　一文看清餐飲優惠及購買通行證方法

社會 12:14 2021/10/26

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香港美酒佳餚巡禮下周一開鑼，一文看清精選餐飲推介及購買品味通行證方法。（林宇翔攝）

由香港旅遊發展局主辦的第12屆「香港美酒佳餚巡禮」下星期一（11月1日）正式開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝今天（26日）起公開發售，市民可經購票通選購。

「電子品味通行證」精選推介：

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活動舉行至11月30日，全港逾400間餐廳參加，當中中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀首設的「遊『酒』香港自助行」，共有約50間餐廳酒吧參與，市民購買電子品味通行證後，可在參與食肆享受優惠及期間限定的美酒小食。市民要留意，品味通行證於特定時間使用，詳情請瀏覽活動網站有關餐廳酒吧所列資訊。

遊「酒」香港自助行

  • 中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀約50間餐廳酒吧提供期間限定特色餐單
  • 即日於購票通選購電子品味通行證，整個11月內可以優惠價享用美酒小食
電子品味通行證 定價 內容
入門品味證 $250
  •  品味券5張
標準品味證 $500
  • 品味券10張 
  • 餐飲電子優惠券
  • 2隻精美酒杯

「電子品味通行證」購買及使用方法：

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美酒佳話 On-air

  • 每堂約30分鐘，市民可於購票通預購品酒套裝
  • 大部分品酒套裝於網上直播開始前一星期至一天內送到府上；生蠔配搭體驗套裝 則於網上直播開始前兩小時送到

中菜大師發辦

  • 18位中菜大師精心炮製大師發辦餐單，即日起可於活動網站預約訂座
米芝蓮餐廳推介 匠心美饌
  • JW 萬豪酒店─萬豪金殿 (五行入饌)
  • 四季酒店─龍景軒
  • 營致會館
  • 文華東方酒店─文華廳
  • 半島酒店─嘉麟樓
  • 澐 ‧ NUVA (6 道菜式以 15 種烹調手法呈現)
  • 瑰麗酒店─彤福軒 (以大閘蟹為主角的頂級廣東菜)
  • 帝京酒店─帝京軒
  • 帝都酒店─玉庭
  • 迪士尼樂園酒店─晶荷軒
業界新星 大廚出馬
  • 帝逸酒店─逸軒 (獨特麻辣濃郁味道)
  • The Mira Hong Kong - 國金軒
  • 六公館
  • 卅二公館 (一次過品嚐 8 大菜系精華)
  • 海景嘉福洲際酒店─海景軒
  • 紅棉
  • 六國酒店─粵軒
  • 荃灣西如心酒店─如

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一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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