【年度盛事】美酒佳餚巡禮下周一開鑼 一文看清餐飲優惠及購買通行證方法
社會 12:14 2021/10/26
由香港旅遊發展局主辦的第12屆「香港美酒佳餚巡禮」下星期一（11月1日）正式開鑼，電子品味通行證及限量品酒套裝今天（26日）起公開發售，市民可經購票通選購。
「電子品味通行證」精選推介：
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活動舉行至11月30日，全港逾400間餐廳參加，當中中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀首設的「遊『酒』香港自助行」，共有約50間餐廳酒吧參與，市民購買電子品味通行證後，可在參與食肆享受優惠及期間限定的美酒小食。市民要留意，品味通行證於特定時間使用，詳情請瀏覽活動網站有關餐廳酒吧所列資訊。
遊「酒」香港自助行
- 中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀約50間餐廳酒吧提供期間限定特色餐單
- 即日於購票通選購電子品味通行證，整個11月內可以優惠價享用美酒小食
|電子品味通行證
|定價
|內容
|入門品味證
|$250
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|標準品味證
|$500
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「電子品味通行證」購買及使用方法：
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美酒佳話 On-air
- 每堂約30分鐘，市民可於購票通預購品酒套裝
- 大部分品酒套裝於網上直播開始前一星期至一天內送到府上；生蠔配搭體驗套裝 則於網上直播開始前兩小時送到
中菜大師發辦
- 18位中菜大師精心炮製大師發辦餐單，即日起可於活動網站預約訂座
|米芝蓮餐廳推介
|匠心美饌
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|業界新星
|大廚出馬
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記者：陳麗娜