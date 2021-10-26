【不知自愛】20歲少女為男友墮胎7次　獨自留院痛到跪地仍堅信︰他愛我的

▲ 四川成都一名20歲少女到醫院進行第7次墮胎，術後疼痛得跪在病床前，但此時仍相信男友是愛她。

女孩子要潔身自愛！四川成都一名20歲少女到一家醫院進行第7次墮胎手術，術後因為疼痛難耐，整個人跪在病床前不斷痛苦扭動，還說︰「沒事，忍忍就好，他是愛我的。」可是少女口中的「他」不在身旁，也沒有其他人幫忙，處境淒涼。

據內地《都市日報》報道，該名20歲少女上周四（21日）接受第7次人工流產手術，術後她獨自留院，期間她感到非常疼痛而跪在病床旁，頭靠在床上，手摀腹部，身體痛苦地扭動，但她堅信男友是真愛。

沒事，忍忍就好了，他是愛我的。

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少女身邊沒有人照顧，處境十分淒涼，有人目睹其慘況拍下短片放上網，引起網民熱議，紛紛替少女感到難過，不明白甚麼是真愛，「要是真的愛妳，就會在妳第一次懷孕的時候，給妳一個家了」、「女孩子啊！要潔身自愛」，網民紛紛勸少女盡快醒過來，與男友分手。

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根據本港衞生署家庭健康服務資料顯示，本港目前只有憲報所刊登的醫院或診所才可進行合法人工流產。婦女可向家庭計劃指導會、母嬰健康院及其他私家醫生尋求協助或轉介。若有兩名醫生同意流產是為孕婦或胎兒的福祉著想，則該名孕婦可合法地進行人工流產。

人工流產若在合法的情況下進行，是安全而很少會出現併發症的。儘管如此仍有可能發生以下的情況：對藥物產生的不良反應、與麻醉技術有關的併發症、子宮頸撕裂、不完全流產、流血、子宮穿孔或破裂、子宮內出現感染或黏連。

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人工流產程序可能會因為失敗或不完全須進一步治療。若出現感染，則可能影響未來的生育能力。而婦女將來懷孕，子宮頸亦可能會過度鬆馳而不能保存胎兒，導致流產或早產。生產嬰兒後把胎盤排出體外也可能有困難。一般而言，懷孕周數愈大，所冒的風險也愈高。

而非法人工流產所冒的風險更高，且更常會出現上述的併發症，甚或賠上性命。一份近年由「國際計劃生育聯合會」所提出的報告顯示，全球引致孕婦死亡的原因中，有超過一成是因為不安全人工流產所致。

衞生署家庭健康服務強調，人工流產對個別婦女心理所造成的不良後遺症，可能遠遠超過這婦女可以承受和想像的。所以要預防人工流產引起以上的種種問題，最佳方法就是採取有效的避孕措施，包括事後避孕，並應預先和伴侶訂下未來的家庭計劃。

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責任編輯︰王明芳