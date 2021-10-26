【昏迷女童】植物人天瑜間中自行呼吸維生指數穩定　爸爸心願︰每日少少進步帶她回家

▲ 植物人天瑜現時可間中自行呼吸、維生指數穩定，爸爸希望帶愛女回家。

6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，其家人在追究涉事醫院，周爸爸持續為女兒討回公道，成立網上關注群組，日前再次接受《東張西望》，分享女兒的新消息。天瑜有少許進步，可間中不用呼吸機而自行呼吸、維生指數穩定、反應多了一些，希望可帶天瑜回家照顧。

無綫電視《東張西望》於24日（周日）再次訪問了周爸爸，而周媽媽亦有受訪。6歲天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，惟去年於瑪麗醫院進行切除腫瘤手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人，至今卧床約17個月。

▲ 6歲女童因醫療事故慘成植物人，爸爸四處奔走為女兒討回公道，希望大眾關注現時醫療系統。（東張西望截圖）

感謝網民美意 望醫管局正視問題

爸爸再次接受《東張西望》訪問談及天瑜醫療事故，希望更多人了解事件，直到醫管局正視問題。許多網民關心天瑜一家，向周生提出可捐款，爸爸一一拒絕，表示心領，很感謝大家。

現時取綜援，生活勉強ok，不會沒飯開，加上我不想此事加添其他的色彩，我公開此事不是去賣慘、眾籌，我想為女兒有一個交代，討回一個公道。有網民為我們祈禱、求籤求平安符，他們將拿出認為好的東西，我覺得是一份美意善意，我好感恩。

爸爸四出奔走之時，獲網民鼓勵、建議可行方法，令他再次注入動力，希望再盡力為女兒做更多，機會可能很渺茫，甚至一世都是如此，但身為爸爸面對這樣的事，機會百分之一、千分之一也行，都要做些事，盡力去做。

老實說，很辛苦的，但相比起女兒現時的情況，她受的苦，我算得是甚麼呢？如果我不做，相信我會後悔一世，枉為人父。

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媽媽重新振作

另一方面，網民的支持，一直令不願多談女兒事的周媽媽，得到振作的能力。媽媽指出自己情緒不好，感謝丈夫在旁、四處奔波。丈夫攬著太太說道︰「媽咪，辛苦了！會沒事的。」

我一直不願意說甚麼事，不說就覺得女兒像如常仍在。知道很多網民及朋友關心，令我們一家很感動，不只是我們在撐著。

希望帶天瑜回家照顧

爸爸表示家中處處都為仔女而設計，孩子房上格床讓女兒掛她喜歡的迪士公主，有一大幅塗鴉牆壁讓天瑜畫畫。

如果天瑜情況穩定，我希望帶她返屋企，想了很久，這是我一直以來的心願。相信天瑜都好想好想返屋企。

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要接天瑜回家不是一時三刻的事，現時家人好好珍惜每一次去醫院探望天瑜的時候。「天瑜，你今日如何呀？爸爸又來看你，今天是10月16日，你乖不乖？爸爸幫你打開眼睛看看爸爸好不好？你知不知現時網上很多人關心你、支持你，哥哥姐姐希望天瑜快些好返。」

可間中自行呼吸多了反應

天瑜在大口環的兒童醫院情況尚算穩定，維生指數理常，有時甚至可以除下呼叫機自行呼吸，可是體重增加了不少，更有脂肪肝。最近要做檢查轉了去瑪麗醫院，爸爸有感女兒有些進步。

跟她做按摩、拉筋時，反應多了一些，如眼睛郁動、頭頸有少許動作，多些讚她，希望她刺激到你，令她給我多些反應，希望她每日少少的進步，慢慢的好過來。我不敢說可以完全康復，但希望她甦醒、有反應，最終希望可以帶她回家。

獲立法會議員協助跟進

然而，醫管局至今未有聯絡天瑜家人去提供任何幫助，爸爸一個月前寫信，就手術前後的種種疑點提岀查詢查詢，至今都没有回覆。現時，已有專家答允可以寫報告，由於事件複雜，預計至少花6至8個月。

爸爸今日（26日）在「天瑜醫療事故關注組」補充有其他的傳媒正在就事件作岀更深入的調查和跟進，並於上周已經聯絡立法會議員陳恒鑌，透過他的幫助，已經向醫管局行政總裁高拔陞醫生提岀各種訴求，他亦答應跟進事件。

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責任編輯︰顏紫燕