【換命真相】譚俊彥鄧佩儀喊戲超搶鏡　與朱敏瀚再玩Hehe情

TVB台慶劇《換命真相》自首播後話題不絕，昨晚（10月25日）劇情因主角時光（譚俊彥飾）的喊戲，造就《換命真相》劇情高潮！

譚俊彥鄧佩儀曬「喊功」

劇情講到張旻（鄧佩儀飾）小時候因遇上嚴重車禍致父母雙亡，她現時意外遺失媽媽（張名雅飾）留下來的灰色冷衫，極度傷心無助。

由於「重生」的時光預知其慘況，就暗中助她尋回灰色冷衫，期間他憶起阿旻「上一世」慘死情景。

譚俊彥大爆發晒「多元喊功」，先是目睹阿旻重獲冷衫時笑著流下憐惜的淚水，繼而是目睹女友屍體時流下悲慟的眼淚，再來是遭阿旻阿姨潘美儀（楊卓娜 飾）怪責時流下有口難言的心痛之淚。

譚俊彥「喊功」獲大讚，「譚仔企喺度喊，但搶過娜姐。」、「今集可以推翻啲人話佢冇演技。」、「我覺得譚仔喊戲，入得TVB五大。」、「睇到佢好心蹹，但又唔敢表白嘅神情令人傷感。」、「譚仔笑住喊，加上認屍嗰幕都演得好。」

鄧佩儀的喊戲也受認可：「佢啲喊戲都幾好，唔係就咁谷眼淚，而係Feel到佢冇咗件冷衫時嗰種心痛。」、「第一次做女一表現很不錯。」

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劇情緊張搞笑兼備

今晚（10月26日）劇情講述時光遇到「上一世」維利大廈的遇難者芳姨（馮素波 飾）、琴姐（寶珮如 飾）及楠叔（陳嘉輝 飾）一家三口。時光想盡辦法「救回」五人。

離奇富貴兼自殺的朱筱筱（陳庭欣飾）的神秘面紗亦會逐步被揭開，被爆與有婦之夫有不尋常關係。

本周劇情的輕鬆笑位落於時光、朴寶劍（朱敏瀚飾）的HeHe情，二人除對白抵死更互打pat pat。

楊紫山（劉佩玥飾）與劉星（丘梓謙飾）的互動亦胡鬧搞笑，二人更會「肉帛相見」兼「針鋒相對」！

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