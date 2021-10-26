【尿道炎】女友奶茶當水飲感染尿道炎　男友憂健康網民獻計改善飲水習慣

▲ 女友奶茶當水飲感染尿道炎 ，男友憂健康網民獻計改善飲水習慣。

見字飲水！一名男網民日前在討論區發文，指女友不愛喝水，天天把奶茶當水喝，甚至曾因喝水太少患上尿道炎，擔心女友健康的他遂向網友求教，引來不少人留言獻計。

該名男網民在Dcard討論區以「女友都不喝水要怎麼溝通」為題發文，指女友是個非常不愛喝水的人，「可以說是以奶茶維生」，自從在家工作後，情況愈來愈嚴重。

吃早餐要配早餐店奶茶，下午就叫外送手搖杯，就算一整天都沒有奶茶可以喝，她也不會喝水...

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樓主透露，女友曾因喝水太少而感染尿道炎，並帶她看過醫生，但她亦沒有吸取教訓。樓主指已為此事跟女友溝通過無數次，交往至今一年多，情況亦沒有改善，唯有發文向網民求助。

帖文一出，不少網民紛紛留言獻計改善飲水習慣，「加一點味道可以嗎，例如淡淡的蜂蜜水、檸檬水 或者淡茶之類，有香味的」、「跟她說妳想做什麼先去喝一杯水，不然再說」。點擊下圖看更多網民留言：

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看過網民留言，樓主表示會努力嘗試讓女友習慣喝水，又指再跟女友溝通過，告訴她不喝水的嚴重性，「睡前倒了一杯溫水給她，她雖然沒有喝完但也喝了半杯」。

常忍尿、少飲水易致尿道炎

尿道炎主要由大腸桿菌引致，大部分女患者都屬於下尿道感染，病徵包括下腹疼痛、小便時赤痛灼熱、甚至出現血尿等。

根據衛生署資料，由於女性的尿道只有5厘米，令細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟；而且女性尿道口鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍着，若外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。

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泌尿外科專科醫生葉維晉曾接受TOPick訪問時表示，不少市民習慣忍尿或少飲水，令體內細菌迅速滋生，發生性行爲時，細菌也容易被帶到女性尿道，建議女性在行房後2小時内小便，把細菌排出，事後也可服用尿道炎抗生素作預防。

衛生署提供預防泌尿道感染的方法：

保持個人衞生

如廁後應從外陰由前往後至肛門抹拭

要注意房事衞生，及後要排清小便

避免使用含香料成分的肥皂、梘液、陰道灌洗液

避免穿着太緊身或不透氣的褲（包括內褲）

多喝清水

避免習慣忍尿

提高警覺，及早發現和醫治

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責任編輯：羅嘉欣