【房協獲獎】房協首獲年度「優質管理獎－卓越獎」　CEO陳欽勉：喜獲嘉許

▲ 房協首度獲得由香港管理專業協會頒發的2021年度「優質管理獎－卓越獎」。（房協提供圖片）

房協今（26日）宣布，首度獲得由香港管理專業協會頒發的2021年度「優質管理獎－卓越獎」，表揚房協在業務發展及營運上創新求進、優質為尚和以人為本的理念，以及貫徹實行優質管理的卓越表現。房協稱，獎項被視為香港優質管理之中最具代表性。

目前房協規劃及興建中的項目合共25個，預計未來20年可提供超過4萬個房屋單位，大部分於10年內落成，提供近2.8萬個單位，以回應社會對公營房屋的需求，並建立跨代共融社區。

房協行政總裁陳欽勉表示，作為非牟利的非政府機構，房協非常高興獲得嘉許達卓越企業的管理水平，衷心感謝評判團及評審委員會肯定房協優質的管理工作，認同房協發揮「房屋實驗室」的角色。他稱房協會繼續精益求精，在香港未來發展的新篇章，作出更大貢獻及發揮更多創意，創造更多宜居家園及構建共融社區。

評審委員會讚揚房協致力協助解決香港的住屋問題及不斷創新。在機構領導方面，由監事會及執行委員會組成的雙層管治架構行之有效，管理層能力經起考驗，讓房協在瞬息萬變的業務環境維持高水平的企業管治。

房協亦積極提升機構的創新能力及勇於在業務上使用新科技，去年更成立政策研究及業務創新團隊。房協致力為員工締造良好的工作環境及提供培訓和學習發展機會。此外，房協在關懷社區、培育年青人及支持業界發展方面均不遺餘力。

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責任編輯：吳卓峰