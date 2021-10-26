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【共克時艱】消防處處長指配合港區國安法實施　未來克服更多新挑戰

社會 12:56 2021/10/26

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消防處長指未來工作會配合港區國安法維護國家安全。（資料圖片）

消防處處長梁偉雄今日（26日）出席消防處紀念日時致辭，表示向各位英勇捐軀的同袍獻上鮮花，寄予無盡的思念，並致以最高的敬意。

梁偉雄又稱，在過去兩年，香港因為「黑暴」和疫情肆虐而一度陷入困境，市民惶恐不安。在這段日子裏，消防及救護工作面臨前所未有的巨大壓力和考驗，但是消防處上下始終團結一致，同心同德，再次以頑強的意志和無比的毅力對抗災患，共克時艱，讓市民安渡逆境。

他續指未來為應對社會情況的急劇轉變及配合《香港國安法》的實施，消防處將要克服更多新的挑戰，會抱持「以民為本，以國為根」的信念，以一貫的專業態度和拼搏精神，凝心聚力，竭盡所能，抵禦並防範各種災患及安全威脅，保持社會的安穩，維護國家的安全，不會辜負市民和國家的期望和重託。

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責任編輯：余思嵐

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