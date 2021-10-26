【國情活動】教聯會調查稱近八成半學校舉行國慶升旗禮　屬近年新高

▲ 教聯會今日召開記者會，公布調查結果。（教聯會圖片）

教聯會今日（26日）公布一項調查，發現今年所有受訪學校均有舉辦慶祝國慶活動；近八成半教師表示學校有舉行「國慶節升旗禮」，屬近年新高。其中國慶節舉辦升旗禮、早會/周會國情專題活動、展板展覽的回應，較去年分別錄得超過一成升幅。

與此同時，今年學校大部分國情教育活動，較去年上升，形式亦趨多元化。隨著《香港國安法》實施，學校現正開展國家安全教育；調查發現，逾五成半學校指欠缺相關教學資源，近半學校反映教師未掌握相關知識；並有約六成半教師指對教授與國家安全相關課題的信心一般。教聯會期望局方推出更多具體措施，支援業界做好國安教育工作。

教聯會自2006年起進行有關調查，了解學校在國慶期間的慶祝活動，以及教師對國情教育的看法。今年10月初向全港學校發出問卷，收到315份回應。調查發現，近八成半教師表示學校有舉行「國慶節升旗禮」，逾七成人表示學校有「掛國旗」，「唱國歌」則佔逾六成。

與過去兩年比較，今年學校慶祝國慶活動的情況進一步回升，其中國慶節舉辦升旗禮、早會/周會國情專題活動、展板展覽的較去年分別錄得超過一成升幅。整體而言，過半數受訪教師認為今年學校舉辦國慶活動，較去年隆重，數字創下歷年新高。調查同時發現，今年有2成半受訪教師認為舉辦國慶活動，能明顯增強學生的國家歸屬感，表示有點增強的有約一半，兩者合計有77%，比例亦是同類調查新高。

教聯會認為，政府開始重視國情教育，先後推出多項措施，加強學生對憲法、《基本法》、「一國兩制」及國家安全等概念的理解，體現了特區政府對推動相關教育的承擔及決心。

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責任編輯：吳卓峰