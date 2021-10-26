【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步　躊躇滿志：我最擅長就是打仗　　

「好多人話：『電視會被淘汰。』」曾志偉說：「但我覺得不是重點，因為我們是在製作內容，TVB是全球廣東話最大的內容供應商。所以我們不是在做電視，更重要是我們在製造內容。」

由今年1月，曾志偉應邀回歸TVB並擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），上任短短約8個月，在上月再升為總經理（節目內容營運），成為TVB有史以來升得最快的總經理。

上任以來，外間對曾志偉的TVB新革有讚有彈，甚至引爭議，以及很多的冷嘲熱諷。但曾志偉的回歸電視圈，無疑加劇兩台大戰，令電視業競爭更熱鬧：「有競爭才有進步，我這麼多年來最擅長就是打仗。」入行近半世紀的曾志偉躊躇滿志說。

【獎門人升職】曾志偉榮升TVB節目內容營運總經理 掌管大台綜藝+合拍劇+音樂製作

▲ 曾志偉成為TVB有史以來升得最快的總經理。（曾耀輝 攝）

盼振興香港樂壇

在這個很多網民都表示「TVB不了」的時候，曾志偉卻選擇應邀上任TVB高層，每日早上7時多出門、約8時回到公司工作，甚至曾工作至晚上11時才下班。

今年68歲仍要焚膏繼晷地工作，正一「來苦嚟辛」，他解釋：「我在TVB長大，覺得TVB是香港個好重要的傳媒機構，也是世界上最大的廣東話Content provider（内容提供者），以前好多人學廣東話都是睇TVB劇長大，我們香港人無理由唔想TVB好。」

不過，志偉也坦白近年香港演藝業不如以往，TVB也有責任：「看近10年來香港樂壇式微，其實TVB也負點責任。究竟TVB可否變回好一點？作為一個在TVB長大的人，是否應該回來做一些事？這是我回來的一個最大動力。」

▲ 曾志偉完全投入TVB工作。（曾耀輝 攝）

因此表示重回TVB第一件事就是把樂壇復興，一上場便與四大唱片公司破冰：「TVB這平台是開放給大家，任何人也可上來，所以我們也製作更多音樂節目，比如本來的《勁歌金曲》外，再製作《演鬥廳》、選秀有《聲夢》。」

講到底，其實也是一份承傳：「我回來就是兩個字---『分享』，我想與年輕人或以前共事的同事講一次，以前有邵生（邵逸夫）時TVB，或一些前輩的經驗與他們分享，這是我最想，不論所分享的是對或錯，也有職責與他們講。」

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競爭令大家團結

可是，TVB有山頭各據早已是公開秘密，他也直言：「以前在TVB大家好融洽，似一家人，大家在枱面爭拗，但都是為件事好，因為大家愛這個地方，走出房不會再嘈，我希望把這個精神帶回來。」

「公司好，我們便好。大家知道此事，便同一目標，就是公司好。」志偉稱：「公司好是甚麼意思？做好內容、令觀眾喜歡你，那麼好多事便迎刃而解，家和萬事興。」

▲ 上周TVB舉行節目巡禮，曾志偉一直在台下默默留意台上演出。

做好自己最緊要

曾志偉對TVB有深厚感情，應不用置疑，可是大眾對TVB的感情，似乎已成過去式。

TVB早沒一台獨大的光環，市場競爭更要面本地及海外對手。志偉卻有信心地說：「有競爭才有進步，我這麼多年來最擅長是打仗，以前拍電影，由新藝城對巨人嘉禾、邵氏，大家爭賀歲片檔，然後暑假又要打、聖誕又要打，所以這些戰場，我已經好熟悉。但戰場帶給我們甚麼？團結、進步。」

▲ 當日曾志偉返TVB不久，便在今年3月晒冷宣布9大綜藝節目，當中有成功有失敗。

所以他認為現在情況，某程度對TVB發展也是好事：「以前TVB養尊處優太耐，沒有對手，大家『做又36，唔做又36』，沒有為觀眾著想，一個節目收視好便不斷做，只想慳一點成本，炒一些人。」

因此他認為最主要問題不在對，而是自己本身：「最重要是做好自己，咁就得。以前常對子女也這樣說，人生最重要是甚麼？保住自己有用，你冇用，有人幫你都冇用；你有用，唔想幫你想害你都害你唔到。所以同一道理，你的節目好睇，怕咩對手？所以做好自己就最緊要。」

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可是品牌形象低落下，現在「TVB做咩都錯」情況下，做好自己都未必有人讚，對此志偉稱：「有些節目，做得好的，仍有人讚，比如《尋人記》、《無窮之路》、《聲夢傳奇》、《好聲好戲》、《日日媽媽聲》有好評。証明大家其實持平，你真係做得好，始終有人讚。不過，還未是全面回來讚你，慢慢來，沒有一步登天。」

所以志偉說：「還是那一句，做好自己便行行。當你有口碑，街上都在講，你點會唔睇？最多不想給收視率我們，不在電視睇，在電話或甚麼地方睇，但你也是睇了，沒問題，最緊要是睇我們節目，給我們評語，相信時間會慢慢沖淡一切。」

記者：鄧龍傑