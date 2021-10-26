【囉嗦老婆】不熟路開導航狂被抱怨　的士司機趕女乘客下車：好似我老婆咁煩到死

▲ 一名的士司機分享最近趕了女乘客下車，原因是她跟老婆一樣囉嗦令人煩厭。

的士司機不一定熟悉所有大街小巷，有時候需要靠導航或乘客指路。最近有的士司機分享，在觀塘接載了一位女乘客，由於自己並不熟悉荃灣區，故需要開啟導航，卻被乘客瘋狂抱怨。最後司機忍無可忍，請女乘客下車，形容對方態度十足自己老婆，笑言「做咗啲屋企不能做嘅嘢」。

不滿司機不熟路

該名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，表示當日在觀塘順緻苑落客後，有女乘客在順天邨附近上車，要求到荃灣宜安街（怡康街）。惟事主並不熟悉荃灣區，遂向女乘客表示「唔好意思唔熟路，要睇導航」。

怎料女乘客聞言後大感不滿，強調自己趕時間，開始指責司機「荃灣都唔識，你係的士司機啵」。最後事主忍無可忍，打開車門，請女乘客改乘另一輛的士。而乘客下車時仍繼續責罵司機，「你九龍車，唔熟路點做司機呀」。

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女乘客囉嗦如老婆

事主事後在帖文解釋趕女乘客下車的原因，直指對方的態度與自己老婆十分相似，「囉囉嗦嗦，好似我老婆咁日日鬧我。煩到死」：

十分自我，只會睇到別人錯處，咬住人嘅錯處大條道理認為自己啱晒。絕不體諒人。無咗張我好想要嘅單，但好開心，做咗啲屋企不能做嘅嘢。

帖文一出引來網民熱烈回應，紛紛留言支持事主，「大快人心」、「身同感受！」、「支持司機，隨時受足一車氣」。點擊查看其他網民留言：

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責任編輯：王明芳