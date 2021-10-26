【MIRROR成員】教主+AK後再有鏡仔接捧騷肌　疑似Ian最新內褲廣告推出

▲ 鏡粉又要尖叫了！

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和江𤒹生（Anson Kong，AK）早前的內褲廣告成為全城熱話，一系列的性感騷肌廣告照深得一眾鏡粉愛戴。

繼教主和AK後，再有MIRROR成員為該品牌拍攝內褲廣告照，今次到陳卓賢（Ian）接捧，預告推出第三擊宣傳。

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內褲品牌Calvin Klein先後邀來教主和AK為其拍攝性感宣傳照，並推出多項宣傳成功吸引大量鏡粉前往打卡及支持。

品牌剛剛於社交平台貼出最新宣傳影片，並寫道：

全新面孔型格演繹Calvin Klein 秋冬系列。

千呼萬喚的第三位神秘成員今天即將揭曉，Stay tuned!

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縱然，影片中暫未清楚看見新任代言人的樣貌，不過一眾Hellosss已認得Ian的身體及下巴，火速於影片下留言支持他。

Hellosss表示：「救命呀陳仔呀！我個心跳得好快啊！」、「陳卓賢呀😍止唔到鼻血！」、「認得佢側面…Ian 呀！」、「OMG! Ian is coming!」、「咁係咪可以同Amy合作？情侶檔演繹正！」