【2021聖誕節】荷里活廣場變Kakao Friends聖誕夢幻樂園　必玩機動遊戲人氣角色聖誕造型首度登場

▲ 荷里活廣場「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」。(商場提供)

今個冬日，提早到商場感受聖誕氣氛，深受韓迷們歡迎的Kakao Friends將會現身荷里活廣場，首次換上萌爆聖誕造型與您共度歡樂聖誕！廣場將於11月4日至2022年1月2日將商場中庭化身成「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，多個人氣角色包括Ryan、Apeach、Tube、Con、Muzi、Neo & Frodo、Jay-G 及最新角色 - 春植將首次以聖誕造型矚目登場。

「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」是全港首個加入Kakao Friends互動遊戲元素的玩樂園區，當中的「Ryan飛越海盜船」可讓你與Ryan一起於2米高的滑梯上飛翔，自由地享受冬日涼風，享受從高空滑下來的極速快感！而以粉紅色的Apeach為主題的「Apeach彈彈咖啡杯」，粉絲們可於彈床上盡情跳躍，更可從高空俯瞰整個聖誕夢幻樂園的美景！

而於指定周末更可參加「Ryan & Apeach見面會」，兩大人氣角色將以聖誕造型跟各位粉絲見面，跟大家大拍萌照！玩盡互動遊戲區後又怎少得於3大打卡熱點拍照留念：Ryan與春植已經準備就緒，在樂園拱門下以最可愛的姿態歡迎大家；樂園正中的「Kakao Friends聖誕夢幻樂園大舞台」，Tube、Con、Muzi及Neo & Frodo於舞台上的旋轉木馬擺出萌爆姿勢，期待與大家來個大合照，留下美好的回憶；然後走到「Jay-G極速跳樓機」，一起跟Jay-G感受跳樓機帶來的感官刺激 !

▲ 「Ryan飛越海盜船」於2米高的滑梯上飛翔，享受從高空滑下來的極速快感！(商場提供)

若想逐一帶可愛公仔回家的話，就要走到場內的「Kakao Friends期間限定店」，期間限定店將發售過百款Kakao Friends人氣精品，保證人人滿載而歸！廣場更貼心地準備了3款獨家Kakao Friends限定禮品，包括「Kakao Friends 2022年座枱月曆」、「Kakao Friends掛頸八達通套」及「Ryan x Apeach餐碟套裝」，顧客憑指定消費或VIC積分即可換領！數量有限，先到先得，換完即止。

荷里活廣場「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」活動詳情：

日期：11月4日至2022年1月2日

時間：10am-10pm

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

記者：郭秀芳