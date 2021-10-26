【食材價格】疫下貨運船期延誤　業界料12月底整體食材加價5至8%

▲ 市民購買冷藏凍肉。（陳靜儀攝）

全球疫情肆虐，航運延誤致供應鏈混亂。香港食品委員會主席吳永恩表示，船期失準加上貨櫃價格高企等因素，令食材成本上漲，雪藏雞翼等食品供應量明顯減少，預計將加價10至15%；至於食米因有合約約束，料售價不會大幅波動，惟全球供應鏈需留待疫情完結後，情形才得以改善。

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吳永恩今（26日）於港台《千禧年代》表示，受疫情影響，現時貨運船期延誤，以至未能掌握準確到達的時間：

以前航班好準，以往最多相差半日，現時遲一星期都曾有發生。

他補充，貨櫃運輸成本亦上升，由4月初3千美元一個貨櫃，加價至現時2萬美元，加上人民幣價格上升、供應鏈正受開工人手不足、碼頭起卸快慢等範疇亦是食材來貨價貴的元兇。

吳永恩又稱，貨運船期延誤等情況，令本港的巴西冷凍雞翼等食品供應明顯減少，明言成本上升會轉嫁消費者，料會加價10至15%。他補充，大米則沒有受到影響，他解釋本港大米大多由越南、泰國供應，雖然成本上升，但由於雙方有簽署合約，售價「不會有大上大落」，且本港有食米管制，設適當儲存期，預計對本港供應及價格情況影響不大。

他指出，現時全球供應鏈混亂，主因與疫情有關連，相信要留待疫情消失，食材供應及價格才可逐步回復正常。

業界料12月底整體食材加5至8%

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，運輸成本不斷上漲加上部分食材產量減少，適逢年底消費旺季對食材需求進一步上升，故整體食材的價格將增加5至8%，預計短期內食材價格都不會回落。他指出，部分食肆可能會以其他更相宜的食材，取代價格上漲的食品，例如選用越南米代替泰國米，因前者價格平10至20%，或將兩種米相溝來烹調，以減低營運成本。

另外，敍福樓集團主席黃傑龍亦認同食肆為降低開支，改而轉用價格較低的食品，以其經營餐廳為例，因應美國牛肉來貨價攀升，集團繼而採購蘇格蘭、英格蘭、墨西哥等地的牛肉代替。為了更進一步令食肆的支出穩定，集團亦與供應商簽署長期合約，以及同一時間採購大量的食材。他補充，若菜式須以美國牛肉入饌，則無可避免地需要加價，但強調餐廳不會劃一加價。

食品零售商指美國牛3月至今來貨價加4成

食品零售商「自家扒房」負責人伍先生指，船期失準自年初已發生，最長曾延期一個月。來貨價格方面，美國急凍牛扒自3、4月起不斷上升，當中以「肉眼」加幅最大，由100元一磅加至現時的140元，升幅達四成；其次是「西冷」由80元增至110元一磅，惟以「西冷」為例，零售價由約150元只略加約10元，加幅約6.7%，以免將成本過多地轉以予消費者。他相信，美國內需大且疫情下生產量減少，成為來貨量減少的主因，為減輕成本商店已轉而引入更多阿根廷及澳洲產地的貨品。

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記者：陳麗娜