【食材價格】疫下貨運船期延誤　食品業界料冷凍雞翼來貨少將加價逾10%

▲ 香港食品委員會主席吳永恩表示，船期失準加上貨櫃價格高企等因素，令食材成本上漲。(陳永康攝)

全球疫情肆虐，航運延誤致供應鏈混亂。香港食品委員會主席吳永恩表示，船期失準加上貨櫃價格高企等因素，令食材成本上漲，雪藏雞翼等食品供應量明顯減少，預計將加價10至15%；至於食米因有合約約束，料售價不會大幅波動，惟全球供應鏈需留待疫情完結後，情形才得以改善。

吳永恩今（26日）於港台《千禧年代》表示，受疫情影響，現時貨運船期延誤，以至未能掌握準確到達的時間：

以前航班好準，以往最多相差半日，現時遲一星期都曾有發生。

他補充，貨櫃運輸成本亦上升，由原來3千元一個貨櫃，加價至2萬蚊，加上人民幣價格上升、供應鏈正受開工人手不足、碼頭起卸快慢等範疇亦是食材來貨價貴的元兇。

吳永恩又稱，貨運船期延誤等情況令本港冷凍食品，如雞翼，供應明顯減少，明言成本上升定會轉嫁消費者，料會加價10至15%。他補充，大米則沒有受到影響，他解釋本港大米大多由越南、泰國供應，雖然成本上升，但由於雙方有簽署合約，售價「不會有大上大落」，且本港有食米管制，設適當儲存期，預計對本港供應及價格情況影響不大。

他指出，現時全球供應鏈混亂，主因與疫情有關連，相信要留待疫情消失，食材供應及價格才可逐步回復正常。

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記者：陳麗娜