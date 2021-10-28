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【靚太安樂窩】室內設計師拆解鋅盤櫃收納方法　5大廚房收納術打造整潔廚房

休閒消費 10:22 2021/10/28

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

大家掌握到技巧後，不妨嘗試一下吧！

廚房空間相對較細，雜物又多，收納難度應該是全屋最高。要善用狹小空間收納最多雜物，的確大有學問。YouTube專門拍攝美化家居貼士的「住家CHOICE」主持人就教大家用盡每個角落，把廚房整理得井井有條。

「住家CHOICE」分享鋅盤櫃是廚房內一個不錯的收納位置，但因為較潮濕或容易有漏水問題，所以建議擺放清潔用品或補充品。食物及飲品等盡可能分開存放，不要放在鋅盤底內。

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另外，要準確量度尺寸，才可以用盡每一尺，創造更大儲物空間。至於收納配件，大家可以在12元店、IKEA或淘寶購入。

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1)大家可先量度鋅盤櫃的尺寸，記得留意煤氣錶隔氣、喉管以及細小罅隙的位置。

2)把整個櫃的平面圖畫出來，可清楚見到儲物的空間。

3)大概可以預計一下想放置的物品，就可依照空間的容量購入收納配件。

他們表示，除了鋅盤外，其實整個廚房都可以運用以下收納技巧，輕鬆令廚房瞬間大2倍，打造夢想廚房。

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收納技巧一: 伸縮桿

鋅盤和櫃門之間的罅隙可加上一枝伸縮桿及鐵鉤，只需選購適合櫃門長度尺寸，就能掛上清潔用品，既可完美避開水喉增加置物空間，又可隨時拆卸，絕對是小廚房神器！

收納技巧二: 抽屜/廚架

透過「上下分層架」如雙層抽屜或廚架，把使用頻率較低的用品放去低層;細小物品可收藏在小抽屜之內，從而增加更多空間。

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收納技巧三: 滾輪收納盒/活動貯物箱

煎鍋、鋼煲等廚具相對較佔地方，可搭配有隱藏式拉手和滾輪的膠盤收納盒擺放，方便取物。

收納技巧四: 物盡其用

如果廚房鋅盤太細，可以購買一個比鋅盤大點的砧板，既可一物二用，又可有更穩固的工作位置。

收納技巧五: 善用收納配件

廚房的夾縫空間，只要善用可移動式夾縫推車置物架，同樣可變成儲物空間，靈活地取物。

溫馨提示:如果想要購物清單 ，只需去影片作簡單留言及留下電郵地址，住家choice就會將詳細內容傳送給你。

了解更多「住家CHOICE

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

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責任編緝：張懿慧

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