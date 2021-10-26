【死因研訊】孕婦催生後出血亡死因續訊　婦產科專家坦言未必能判斷死者羊水栓塞

▲ 婦產科專家梁永昌引述研究作供稱，即使自己當時在場，亦未能診斷出死者出現羊水栓塞。（梁錦麟攝）

33歲孕婦於伊利沙伯醫院注射催生素分娩後大量出血，最終不治，死因研訊今（26日）續。死因庭今傳召婦產科專家作供稱，若自己當時處於現場，亦未必能判斷出死者出現羊水栓塞，坦言「你可以話我渣嘅」；專家又指，是次羊水栓塞發生得急、嚴重，引致出現彌散性血管內凝血，令死者不幸離世。

死者梁金笑，終年33歲，於2016年11月28日催生後大量出血死亡，解剖報告指因羊水栓塞致出血而死。死因庭今傳召香港大學及香港中文大學婦產科名譽臨床教授梁永昌作專家證人，梁永昌引述研究作供稱，在2003年中，有1成6產後出血的孕婦有血管凝固問題，因此單憑血凝就判斷是羊水栓塞並不公平。梁再指，據外國文獻記載，羊水栓塞發生機率每10萬分之1至12。

梁永昌又指，對他而言，當時有否取得凝血報告並未有影響。因為在嚴重流血時，自己已經會預料有凝血問題。梁永昌又相信當時醫療團隊在死者未能止血下，已考慮到有血凝固問題。

死因裁判官周慧珠向梁永昌提問時指，早前家屬傳召的婦產科專家供詞提及，針對羊水栓塞的支援性治療應包括心肺方面，梁永昌回應稱上述說法正確，但當設身處地思考下，由於產後出血是常見情況，而在普通流血時為病人注射強心針，反而會令病人流更多血。

梁永昌續指，即使自己當時在場得悉死者當晚的情況，亦未必應診斷出死者出現羊水栓塞，「你可以話我渣嘅」。梁永昌又指，當時羊水栓塞發生得急、很嚴重，以致出現彌散性血管內凝血，令梁不幸離世。梁認為醫療團隊做了應做的事，伊院處於合理水平。

梁永昌表示，當時醫療團體催生決定合理，由於當時監測到胎兒心跳有異常，或會導致胎兒死亡，沒有理由忽略。當時即使有進行超聲波檢查，發現胎兒有臍帶繞頸的情況，亦難確保隨後的胎兒心跳不會再出現異常。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟