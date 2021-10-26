【兄妹情深】台灣宜蘭6.5級地震發生一刻　9歲哥哥秒衝向妹妹緊抱入懷保護

▲ 台灣宜蘭發生6.5級地震，地震一刻9歲哥哥衝向妹妹，緊抱她保護。

台灣宜蘭縣南澳鄉於周六（24日）發生黎克特制6.5級地震，香港天文台亦接獲市民報告表示感到地震。地震發生後，有台灣市民在網上分享地震一刻的情景，其中一位爸爸公開一段影片，當時9歲兒子感到地震後，即時衝向5歲女兒身邊，哥哥把妹妹緊抱入懷，溫暖一刻感動了不少網民。

據台灣傳媒報道，台灣中央氣象局發布地震報告，地震於10月24日13:11發生。兩孩爸爸邱先生昨日（25日）在facebook分享一段16秒的影片，是地震發生後，他翻看家中監視器所看到的畫面。他指當時兩兄妹正在家裡客廳玩手機，「地震當下，哥哥馬上放下手機大叫：XXX過來！哥哥直接衝過去沙發那頭去抱著妹妹。」

▲ 這對兄妹在地震中患難見真情。（相片由邱先生提供）

哥哥衝去抱妹妹

從影片可見，監視器畫面題示時間為當日13:11，9歲哥哥和5歲妹妹分別坐在客廳椅子及沙發上玩手機。當哥哥意識到地震後，立刻放下手機，大叫妹妹的名字，並反應迅速地奔向妹妹。此時妹妹亦反應過來，起來迎向哥哥。

哥哥在沙發上把妹妹緊緊抱入懷中，妹妹也雙手攬住哥哥，將頭埋在哥哥胸口，期間屋內受地震影響搖晃。兄妹相擁著，哥哥一邊保護妹妹，一邊機警地查看四周，留意環境安全。爸爸看到兄妹在地震一刻的舉動既驚訝又欣慰︰

6.5級的地震真的不小，連大人都有可能驚慌害怕的搖晃，哥哥下意識是先衝去抱著妹妹……

點擊圖片看兄妹經歷地震一刻︰

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地震見兄妹情

邱先生提及兩兄妹平日愛打鬧，哥哥總是讓著妹妹，雖然哥哥常抱怨妹妹，而妹妹既黏人又煩人，但這次地震可說看到兄妹真情。爸爸寫道︰

看得出來哥哥對妹妹的愛護及包容，自己看了覺得相當感動，寶貝哥哥老爸給你100個讚，寶貝妹妹妳要乖一點，別一直讓哥哥生氣。

他也感謝孩子的媽媽，把一對子女都教得很好。此外，他的朋友在facebook群組「爆廢公社公開版」分享了這段影片，引來大批網民留言，有網民表示看到哥哥這麼愛護妹妹很感動，讚賞他是「100分好哥哥」。

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責任編輯：駱秀玲