【行山達人】90後行山女子組挑戰自我　行遍香港50座高山出書講解路綫

▲ 行山女子組Kylie及Avis征服香港50座高山，還出書講解行山路線，相當實用。

近年行山郊遊熱潮盛行，坊間亦多了行山資訊及書籍出版，由兩位90後女生撰寫的《香港山峰50全攻略》，記錄了香港50條遠足路綫，亦有大量靚相及行山貼士，秋天行山季準備來臨，不妨參考她們的新書及路綫介紹才出發。

新書《香港山峰50全攻略》於今年7月才出版，以兩個女生的山野地圖為概念，書中圖文並茂收錄了50條行山路綫，詳細的路綫解說，亦有大量IG靚相，對行山人士來說是一本不錯的參考書。

▲ 《香港山峰50全攻略》收錄了50條登山路線，亦有大量靚相及行山心得，實用性高。

女生視覺看行山

Hikipedia由蔡婷茵（Avis）及李嘉怡（Kylie）兩位小妮子創立，兩人本身是認識多年的好友，在2016年開始結伴行山。Kylie以前間中跟爸爸行山，但Avis卻是從來不做運動的人，她笑說連追巴士也會氣喘，後來自覺需要做點運動，就開始跑步鍛練身體。

兩人的行山緣份，始於Avis參加行山比賽。當年她的公司贊助Moontrekker活動，經同事們慫恿下就膽粗粗報名參加。剛開始行山都感到吃力，後來每星期都會操練，覺得幾好玩，於是開始相約與Kylie一起行山。

Kylie表示：

行山有志同道合的朋友很重要，我們雖然性格不同，但行山的步伐差不多，互補不足，而且也熱愛挑戰。由一開始行簡單的石屎行山徑，再挑戰一些較高難度的路綫，大家有共同目標及方向並逐步完成，可說是相當夾，因此可以維持到現在。

▲ 蔡婷茵（Avis）及李嘉怡（Kylie）兩位熱愛行山的女生，挑戰了香港50座高山。（相片來源：被訪者提供）

開專頁講解路綫

作為熱愛打卡的90後，她們儲了一大堆山系靚相，2017年開設了「Hikipedia」IG專頁，分享相片外，亦介紹輕鬆簡單的路綫，同時也希望認識更多行山朋友。後來更獲多個媒體邀請撰寫專欄，最近出版的《香港山峰50全攻略》，一圓了出書心願。

她們笑稱有一舖「集郵」癮，喜歡收集行過的山頭路綫、參加比賽，又考了3級山藝課程。當年開設新專欄，兩人發現行山3年多，仍未行勻香港所有山脈，索性做一個回歸基本系列，編寫香港50座山峰。當中有不少標誌性的路綫及山頭，如「4大考牌路綫」、著名的獅子山及大帽山等。

▲ 芒草不一定只在大東山盛放，馬鞍山亦有不少，更不用人迫人。（相片來源：被訪者提供）

▲ 兩人有時更出動航拍機，拍下郊野美景。（相片來源：被訪者提供）

最愛獅子山狗牙嶺

書中囊括足足50座山，Avis及Kylie為了出書，亦特別重行去補影相片。平日工作忙，只得周末才能進行，於是要夾好時間行程，還要看天氣出發。即使是同一座山，都會有不同上山落山的路綫，重複行也不會悶。夏天我們選些輕鬆、多林蔭的地方如柏架山，冬天就行長途路綫，如大嶼山連行五座山峰。

這麼多路綫之中，Avis最喜歡獅子山，登頂後可看到九龍及新界兩邊景觀，天氣好時更能遠眺港島，夜景更加迷人。上山有容易亦有困難的路，最快1小時已可到山頂，不時推介給初階行山人士。最重要是港人熟悉的獅子山精神，是香港最有代表性的山峰。

Kylie愛向難度挑戰，最喜歡被喻為「山界考牌路綫」之一的狗牙嶺，要手腳並用地攀上3個山脊。她記得當時是第一次上山，萬里無雲，更能看到很斜的閻王壁，氣勢極為磅礡，景色宏偉壯觀。下午時分再上頂，景色截然不同，更欣賞到美麗的雲海及圓形的彩虹，感受到大自然的變幻莫測。

▲ 香港人最熟悉的獅子山，景色優美，而且有不同難易度路線。（相片來源：被訪者提供）

行山之餘亦比賽

狗牙嶺亦是Kylie覺得最難的路綫之一，如果沒有經驗人士帶領上西狗牙坑，她都不敢自己去行。全程要靠繩索，經「一綫生機」這地方走上「生死坪」，要全神貫注地攀上去，完全不能分心鬆懈，否則就會跌下山。

Avis認為當年首次參賽的Moontrekker路綫最困難。這個30公里賽由梅窩出發行大嶼山多座山峰，頭27公里行了4至5小時，體力已耗盡，還要在凌晨4時登上鳳凰山。當時她又累又眼瞓，還要走樓梯、大梯級，印象相當深刻。

口裏說難但身體卻很誠實，兩人愈戰愈強，不時參加各種賽事，如行走五嶽（大帽山、八仙嶺、凰鳳山、獅子山及太平山）、三尖（青山、蚺蛇尖及釣魚翁）等高手路綫。疫情下實體賽變成了虛擬賽，雖然臨場感不及以往，但也無損興致。之前她們參與了九龍區的12峰比賽，為針草帽這經典跑山路綫，雖然是個人的虛擬賽，但沿途有攝影師、有人打氣，前後都是參加者，終點更有工作人員在場，重拾現場比賽感覺。

▲ 熱愛挑戰自己的Kylie，不時參加行山比賽。（相片來源：被訪者提供）

做足準備免生意外

近年發生不少行山致命意外，兩人從未試過出事，只是有一次行石澗的驚險經歷。Avis說：

自己也知道不容易，但也低估了裝備，穿着的鞋不太適合行澗，結果走過4、5個瀑布都要『跣住去』，由天光行到天黑，膝頭也因為借力撞瘀了。行石澗跟行山很不一樣，受傷可以很嚴重。

她們今年也首試泳綑（即coasteering，指沿海岸石灘的潮間帶「綑邊」），因為也是初學很少在專頁介紹。泳綑看起來體能需求不高，但常言欺山莫欺水，裝備及事前功夫很重要。出發前除了要帶備浮潛鏡、吸氣管、救生衣等，還要看風向及風勢，吹東風的話海面會很大浪，相當危險。上水時亦未必是沙灘，可能有岩石、蠔殼，一定要有經驗人士帶領才好嘗試。

▲ 她們去年開始試行石澗及瀑布，一定要穿上合適的裝備、有專人帶領才前往。（相片來源：被訪者提供）

先衡量自己能力

為了安全起見，Avis及Kylie均認為行山前要思考自己有沒有足夠能力去應付，不要因為朋友約、有領隊就貿然出發。

每個人的能力及經驗都不同，只有自己最清楚，行山前必定要做足功課，了解路綫的難度，看清楚天氣狀況，衡量自己的能力才出發，絕不可將責任推卸到他人身上。

兩人說以前未認真行山時，也曾犯過不少錯誤。她第一次行大東山，帶不夠水差點中暑，就當上了一課。書上特別註明要留意的地方，或是新手不宜的字眼。現在累積了一定經驗，有要求、想法及目標，她們希望將來有機會帶團，並挑戰「劏大魚」這條由大嶼山東北至西南、足50公里的高難度路綫，還有出國到喜馬拉雅山大本營，逐步實現兩人的行山夢。

▲ 曾登上印尼林賈尼火山及馬來西亞神山，整個行山體驗跟在香港完全不同。（相片來源：被訪者提供）

記者：張頌婷