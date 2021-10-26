【補腦食物】增強記憶力應付考試　營養師+中醫推介18種補腦食物 【附2款醒腦早餐食譜】

▲ 營養師+中醫推介18種補腦食物。

考試季節不論家長還是小朋友都會緊張，努力溫習的同時，家長都可以準備一些補腦、提升記憶力的食物為孩子加油打氣。TOPick整合了中醫及營養師意見，總結出18款補腦食物，不妨參考！

TOPick曾訪問註冊中醫師梁尹倩（Cinci）、澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）、營養師伍雅芬及「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬，了解補腦、護腦、提升記憶力、專注力的食物及早餐。

「家營營養中心」創辦人、營養師吳耀芬：

▼ 點擊圖片放大 +2 海藻： 海藻所含的碘，是合成甲狀腺素中不可少的營養素，亦是調節代謝與生長的發育關鍵，而若人體缺乏碘和葉酸，會對胎兒中樞神經發育造成嚴重影響。

海藻所含的碘，是合成甲狀腺素中不可少的營養素，亦是調節代謝與生長的發育關鍵，而若人體缺乏碘和葉酸，會對胎兒中樞神經發育造成嚴重影響。 朱古力： 朱古力含有的黃酮醇，有助抗氧化防止細胞被破壞，及腦內海馬體的腦神經細胞紓緩及再生。

朱古力含有的黃酮醇，有助抗氧化防止細胞被破壞，及腦內海馬體的腦神經細胞紓緩及再生。 雞蛋、藍莓及南瓜種子： 三者分別含有的膽鹼，是神經傳導物質的一種。而多酚則可抗氧化、減慢腦功能退化，鋅和鎂亦能協助大腦傳遞信息，維持腦細胞的健康，均是護腦良物。

三者分別含有的膽鹼，是神經傳導物質的一種。而多酚則可抗氧化、減慢腦功能退化，鋅和鎂亦能協助大腦傳遞信息，維持腦細胞的健康，均是護腦良物。 三文魚：三文魚所含的DHA是神經細胞膜重要成分，能維持大腦神經傳導功能，協助腦細胞運送營養及清除廢物，故能提高記憶及學習能力，還可預防記憶力衰退。

營養師伍雅芬（Arlene）：

集中力及專注力十分重要，Arlene建議可吃藍莓、果仁、葡萄、石榴、香蕉：

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澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）

澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）指出，蛋糕、可可米、粟米片、白麵包、白饅頭、粥，均為高升糖指數的食物，高升糖指數的食物，轉化成葡萄糖的速度較快，會令血糖大升大跌，升糖指數速度快也容易肚餓，令小朋友的專注力和情緒受到影響。

Vivien為家長提供2款簡單健康的早餐食譜，助孩子吸收充足營養，加強專注力：

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註冊中醫師梁尹倩（Cinci）：

註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook表示，中醫理論認為「腎藏精生髓，髓聚而為腦」，要有足夠腎精滋養腦髓，才能使腦部發育健全，更能集中精力學習。「黑入腎」， 不少黑色食材都有補益腎氣的作用，例如黑芝麻、黑木耳、黑豆、烏雞。堅果類食物如核桃、花生、開心果、栗子亦有補腎功效。故推介8款補腎補腦食物，有助增強記憶力。她建議，家長可考慮適量使用這些材料煲湯入饌，或為小朋友準備堅果作為小吃。但她提醒，經烘製的堅果類食物多屬性溫熱，多吃容易上火。

8種補腎補腦食物

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責任編輯：羅嘉欣