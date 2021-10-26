【新冠肺炎】衞生署及醫管局分析確診個案 　本港死亡個案逾九成60歲以上

▲ 衞生署及醫管局分析確診個案 ，本港死亡個案逾九成60歲以上。（陳靜儀攝）

衞生署及醫院管理局今日（26日）舉行簡報會，由衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生出席，分析全球與本地2019冠狀病毒病個案最新趨勢。

徐樂堅表示，截至10月17日，有193個國家報告有DELTA變種病毒，有些地方實施病毒共存策略，包括解除當地社交距離以及放寬入境措施，那些國家新增個案急劇增加，例如新加坡在9月後每日都有新個案發生，英國每天新增4萬至5萬宗。

徐樂堅指，現時香港的輸入個案大幅減少，至今年5月來大部分確診個案都屬輸入個案，平均每日4至5宗。過去7天平均數字，本地個案處於非常低的水平，過去四星期的輸入個案，約87％屬變異病毒株。確診個案年齡層廣，年紀由12日大至100歲，48%是男、52%是女性，18歲以下患者是8%、60歲以上24%。至於213宗死亡個案，大於60歲以上是93%，而18歲以下是沒有死亡個案，死亡個案比例隨年紀增長而增加的。

徐樂堅表示，截至10月25日，累計有459.4萬人已打針，佔12歲或以上居民68.2%，惟年長人士接種率偏低，感染病毒風險高。

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記者：李榮忠