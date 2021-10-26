【心臟風險】去年心臟病死亡率達87.7%　54歲港男愛食碟頭飯2條主要冠狀動脈閉塞逾9成

▲ 香港心臟專科學院提倡市民應建立「3低1高0反式」的飲食習慣。（林宇翔攝）

心血管疾病為全球頭號殺手，本港去年因心臟病而死亡的人數高達6,561人，死亡率較2019年上升6.5%。香港心臟專科學院今日(26日)公布調查發現，有99%受訪者最少有1項患心血管疾病的高危因素，大大增加患上心腦血管疾病及癌症的風險，學院倡「3低1高0反式」的護心公式，期望市民可拆除各項「心血管炸彈」。

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為探討本港成年人生活習慣及評估其心血管疾病風險，香港心臟專科學院上月委託中文大學訪問1,005名市民，結果發現有78%的65歲或以上人未能達到世衞建議每周3次或以上改善平衡力運動；69%人運動量低於150分鐘中強度或75分鐘高強度運動；另有49%人每天睡眠不足7小時，而少於6小時的睡眠時間更會增加各種心腦血管病風險。

調查又發現，92%受訪港人攝取蔬果量日均少於5份，平均蔬果進食量僅2.3份，較衛生署2018/19年調查更少0.1份；34%人每日進食量在1份以下；近半數人睡眠時間少於7小時；65歲以上群組中26%人睡少於6小時，遠低於美國睡眠基金會建議的7至9小時。陳指睡少於6小時是「紅燈中紅燈」，恐令心肌梗塞風險增2成。

除了不良生活習慣會造成對心血管的負擔外，香港心臟專科學院前院長暨世界心臟日2021籌委會聯席主席醫生陳藝賢表示，超重、肥胖及慢性病如三高等亦會增加心血管負擔。調查發現，受訪者中有45%患者過重或肥胖；另有約30%人患三高或心血管疾病，例如有58%人患高血壓、47%人有高血脂或高贍固醇、24%人有糖尿病；另外分別有18%和25%人從未去檢驗血糖和血膽固醇，即使患病亦未必知道。

他指出，2020年高達6,561人死於心臟病，每10萬人計死亡率高達87.7%，較2019年多6.5個百分點；腦血管病死亡率亦高2.7個百分點。過去4年心臟病和中風死亡率一向平穩，突然在1年間上升屬異常，相信情況與疫情相關，如運動少致體重增、覆診密度減少、或因怕感染抗拒到醫院，「有醫院調查發現，病人出現病徵到求診時間間距，由80至90分鐘，延長至疫下的300分鐘以上」。

現年54歲的劉先生於前年確診心臟病，他表示，自己有近30年吸煙習慣，飲食以茶餐廳、快餐為主，「成日食碟頭飯」，加上為夜班工作，睡眠質素欠佳，40多歲時已患有三高，長期需要服用藥物，而他於2年前發現2條主要冠狀動脈閉塞超過9成，經3次通波仔手術後，他下定決心改善生活習慣，並戒掉多年煙癮，每周最少3日會做運動，「盡量食得清淡，戒咖啡奶茶」，體重由最高時84公斤減至現時81公斤。

香港心臟專科學院提醒，市民要遠離心血管疾病，應建立「3低1高0反式」的飲食習慣，即低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪，並每天進食最少3份蔬菜及2份水果；每周最少150分鐘中等強度或75分鐘高強度帶氧運動；定期量度及控制血壓、血糖、膽固醇、體重及腰圍等，以及進行身體檢查；保持每天7至9小時的充足睡眠；世衞建議 65 歲或以上人士每星期最少 3 天進行改善平衡力運動，而成年人每星期最少 2 天進行肌肉強化運動，以減低患心血管疾病的風險。

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記者：洪芷晴