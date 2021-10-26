【詐騙電話】近日出現偽冒海關人員來電　海關指已報警處理呼籲市民小心提防

▲ 近日出現偽冒香港海關電話。(資料圖片)

​香港海關表示，近日接獲市民查詢關於自稱是海關人員的來電，呼籲市民小心偽冒海關的行騙來電，並已就事件轉介警方跟進並備案。



海關指，近日收到多名市民查詢，指收到來電顯示（+852 2815 7711）與海關一般查詢熱線（2815 7711）相同的號碼，或其他本地流動電話號碼的來電。來電者自稱為海關人員，聲稱當事人有郵件或貨物因被發現藏有違禁品而被海關扣查，部分來電其後將通話轉駁至訛稱為境外執法機關的人員。



海關澄清，相關來電並非由署方發出，強調海關如需要聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身分，不會要求市民提供任何敏感的個人資料，亦不會把通話轉駁至境外執法機關。



海關提醒市民要提高警覺，切勿跟從來電者提出的任何指示，如有任何懷疑，應即時向警方舉報。

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責任編輯：蘇文軒