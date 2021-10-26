【挑戰自我】TVB御用奸角現實中的運動好手　何啟南醉心踩單車挑戰自我

▲ 何啟南克服對踩斜路的恐懼，靠的正正是勇於嘗試的心態。

有TVB「反派王」之稱、55歲的何啟南（Stephen），在幕前默默耕耘了超過35年，演活不少大小角色。現實中的何啟南其實是一名運動好手，年輕時愛滑水，人到中年轉戰踩單車，由起初不太敢踩斜路，到後來用7小時踩過百公里路程，由高雄踩到墾丁，靠的正正是勇於嘗試的心態。

何啟南自少好動，直認是一名「百厭仔」，不會乖乖坐定，喜歡運動。游水、打羽毛球、柔道、踩單車都是他會做的運動。

▲ 何啟南自少好動，喜歡運動。

提到與單車的淵源，何啟南自言從很小的時候就開始踩單車，小學時經常會到烏溪沙踩單車。直到20多歲時拍電影《操行0分》，內容就是講述踩單車。之後一後頗長時間，他都沒有再踩單車。

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直至10幾年前，在朋友及同事邀請下，何啟南再跟隨他們踩單車。一開始踩，他見到斜路就害怕。之後他嘗試找一些不算太斜的斜路起步，慢慢由窩打老道山再到廣播道，再到畢架山、大帽山：

人地一腳上，你就三腳上。下次試下抖兩次，再下次試下抖都唔駛抖，上到頂。其實係挑戰自己，好好玩㗎。無咩唔得。你肯試就得，唔駛驚。

一次台灣單車之旅，令何啟南留下深刻印象。當時他們一行8個人由高雄踩去墾丁，是他第一次挑戰過百公里車程。雖然疲累，但踩到最後是滿滿的喜悅感：

當時踩了108公里，由11點踩，踩了6、7個小時，到墾丁時剛天黑。踩到最後幾十公里，覺得對腳唔似係自己，到達目的地係好開心。

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從事演藝多年，何啟南最喜歡仍是電影《鬼馬校園》中一個壞學生角色。演奸角入型入格的他，問到喜歡演正派或是反派，他就表示其實兩者都喜歡：

兩個都鍾意，兩個唔同做法，（自己）演反派多過正派。

而對於接下來的人生目標，他就更簡單：「平平凡凡，健健康康到老。」知足快樂，往往是最有幸的事。

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責任編輯：羅嘉欣