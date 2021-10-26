Joey Tang為音樂會首度街唱　夏韶聲保持神秘拒宣傳

▲ 演唱會舉行在即。

夏韶聲（Danny Summer） 、 鄧建明（Joey Tang）合作 「Arrival ♾ Departure」演唱會舉行在即，二人不時秘密練兵，為保持個唱神秘感，由海佈拍攝、練歌、製作會議時，他們都謝絕非「核心成員」參加。

夏韶聲笑指多年未舉行演唱會，一直深居簡出，鮮有以「靚佬」造型示人：「幾耐未試過Set咁勁嘅髮型，真係佬味出晒嚟！其實這個騷是『概念音樂會』，視覺、聽覺都要有不一樣感覺，我們要集中精神做準備，所以不給宣傳團隊參加綵排，怕爆了出來冇神秘感。」

▲ 夏韶聲笑指多年未舉行演唱會。

而另一主角鄧建明就話準備得「七七八八」，與「阿公」同台感興奮：「他同我的關係不需要再多講，我可以同這位前輩合作，興奮到瞓唔著！Danny Summer不時會有新Idea，每次開會都會覺得好正，辛苦導演、監製，不時改Rundown、舞台，所以準備得『七七八八』是因為隨時可以上台唱，但其實Rundown可能次次開會都變。」

Joey卻自爆舞台「秘密」：「今次演唱會舞台好特別，觀眾抬頭望到星空感覺，Star Hall有史以來未做過這種效果，現場所有觀眾都超近距離接觸舞台，會有好特別lighting 同laser，配合『Arrival Departure』 超現實主題。」

▲ Joey Tang跟Patrick首度街唱。

Joey早前與太極隊友雷有輝第一次街頭Busking，作為「Busking界」初哥，感到無形的壓力：「其實Busking就當練歌，順道當宣傳！但Busking真係有壓力，音響、結他都要自己Setup，後來大家知道我同亞Pat唱，慢慢圍過來睇，現場感仲正過紅館。」

同場加映：林秀怡訪問