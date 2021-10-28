【Pizza Hut】必勝客推$40限定經典沙律吧　全新叉燒批+三杯雞必勝批

香港必勝客將由2021年11月1日起至12月10日於10間在指定分店供應期間限定40天的經典沙律吧。食客凡於午市及晚市時段惠顧任何食物加港幣$40，就可享用健康又豐富的自助沙律吧。此外，必勝客還推出了全新口味Pizza，大玩fusion，值得一試。

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必勝客經典自助沙律吧將會以記憶中的樣子完美復刻呈現於食客眼前，琳瑯滿目的沙律配料包括新鲜的沙律菜、飽滿多汁的車厘茄、香甜的粟米粒和酸酸甜甜的菠蘿肉等可供選擇，食客可以將心愛的沙律配料一層一層疊高放於沙律碗中。

餐廳的每張桌子亦會設有量度尺為食客的精心炮製的沙律塔作品「度高」，讓大家打卡上載至社交平台與親朋好友比拼一番。

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四十周年全新薄餅

適逢40周年，香港必勝客特意準備了一系列全新口味薄餅、精彩優惠及活動與食客一同慶祝。當中包括新登場必勝叉燒批、蜜糖五味芝士批、三杯雞必勝批及燕麥批底。更有其他菜式如香草醬烤雞扒漢堡、及香辣大蝦美式什錦飯配烤雞扒及香蒜白酒蜆肉寬條麵可供選擇。

精彩優惠

由即日起至2021年11月14日，香港必勝客所有單點必勝批外賣自取（至少一個必勝批）和外送速遞（至少兩個必勝批）推出五折優惠，和食客一同慶祝香港必勝客40周年。

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責任編輯：王芷瑩、蕭雅文