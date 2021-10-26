【香港好去處】太空館展覽介紹新一代太空望遠鏡　了解背後科學原理

▲ 詹姆斯．韋布太空望遠鏡的機動模型（1比13），展示它如何由摺疊的狀況到完全展開的過程。(政府新聞處)

香港太空館明日（27日）推出全新專題展覽「銳眼探穹蒼──詹姆斯．韋布太空望遠鏡」，向觀眾介紹詹姆斯．韋布太空望遠鏡（韋布望遠鏡）的創新技術和科學任務，以及紅外線天文學背後的科學原理。



由美國太空總署、歐洲太空總署和加拿大太空總署共同研發的韋布望遠鏡，是繼哈勃太空望遠鏡後的新一代太空望遠鏡，主鏡闊約6.5米，具備更廣闊的紅外線頻譜及更高的靈敏度。星雲內的恆星往往被塵埃阻擋，難以觀測，韋布望遠鏡利用紅外線被散射的程度較可見光低的特性，透視塵埃雲直接觀測恆星和行星的誕生。韋布望遠鏡發射上太空後的主要任務是協助天文學家研究宇宙歷史的每一個階段──從第一代恆星和星系的誕生，到形成能夠支持生命的行星系統，以及太陽系的演化，以了解宇宙的起源。

▼ 點擊圖片放大 +2



是次展覽展出韋布望遠鏡的機動模型，觀眾可一睹望遠鏡由摺疊狀況到完全展開，在太空中「一展身手」的過程。除了最新科技，展覽亦有介紹早期的天文望遠鏡，更獲意大利伽利略博物館借出著名天文學家伽利略曾使用的望遠鏡仿製品作展品。人類利用望遠鏡作天文觀測最早可追溯至1609年，意大利天文學家伽利略將望遠鏡指向天空進行科學觀測，他其後的發現徹底改變了人類對宇宙的認識。



展覽明日起至明年5月30日，於九龍尖沙咀梳士巴利道十號香港太空館大堂舉行。另外，館方特別舉辦一系列教育活動如專題講座，讓公眾更深入了解韋布望遠鏡的科學原理和最新動向。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒