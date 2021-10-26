【梅艷芳】王丹妮廖子妤為演梅艷芳姊妹練南音　劉俊謙挑戰張國榮角色拒純粹模仿

▲ （左起）劉俊謙、王丹妮、廖子妤主演電影《梅艷芳》。

王丹妮、廖子妤、劉俊謙日前為《梅艷芳》傳記電影接受香港開電視主播王凌燕專訪。本身是模特兒的王丹妮首次參演戲而且演梅姐，她表示是緣分：「當初他們在社交網私信，叫我去試鏡，以為是騙案，很害怕。後來上網做很多資料搜集，看到原來是一家大公司，拍了很多有名的電影，令我覺得可以試試。」

不過，她就指自覺平常不像梅姐：「他們說試鏡了很久，最後看到我的照片覺得嘴巴有點像。」

練習唱南音

王丹妮透露頭兩次試鏡不知道演甚麼角色：「第一次試鏡要唱南音，有場戲要唱《客途秋恨》，那首歌沒甚麼音調，很難唱，他們給我兩星期準備。」

演梅艷芳姐姐梅愛芳的廖子妤笑說，那陣子大部分這年齡層的女演員都在練習南音：「我們在哪裡聚會，突然聽到，就驚覺，你也去試鏡？」

不過她說起初以為沒中選：「相隔大半年，突然叫我上去，經理人說我被選中演一個角色。導演很神秘，說這部戲是講80、90年代的香港樂壇，你會演一個很討好的角色，梅艷芳…的姐姐。他說梅艷芳的時候，我驚問我像嗎？然後說是姐姐，我就說好啊！第一時間是非常興奮，覺得自己一定是披荊斬棘，打敗了很多人，很有成功感。」

古生家棟隨和

至於在片中演張國榮的劉俊謙就說，起初覺得沒可能演得到哥哥的神韻：「但是導演說他不想純粹模仿，反而是如何捕捉一些面貌或者特質，令觀眾看的時候，可以回想起哥哥和梅姐。」

對於電影有古天樂、林家棟等參演，王丹妮坦言有壓力：「但其實他們都很好，對後輩很願意分享心得。古先生真的會跟我研究那場戲應該怎麼演，談過以後真的能打開我的心，令我那刻馬上有那種情緒。古先生和家棟現場有說有笑，有時突然講笑話，大家在很開心的氣氛下工作。」她亦表示很榮幸和感恩可以一起拍這部電影。

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