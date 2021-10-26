【一步一悔過】跟徐㴓喬上演虐心苦戀　馮允謙借新歌跟女友道歉

▲ Jay Fung和Asha首次合作。

唱作才子馮允謙（Jay）的吸血鬼愛情系列MV來到最終章，新歌《一步一悔過》MV亦曝光，Jay與情「人」徐㴓喬（Asha）在樹林浪漫談情，但轉眼抱著滿身鮮血垂死的她，仰天吶喊，故事非常虐心。

Jay從《思念即地獄》MV飾演吸血鬼獵人，冷靜地旁觀岑珈其為愛犧牲，到《因愛之罪名》MV他放生紋身店女吸血鬼，新歌《一步一悔過》被指是系列最終章，亦有說是前傳，Jay不作註解讓歌迷腦補。

▲ 《一步一悔過》

MV故事中，吸血鬼Jay不忍重傷的人類Asha奄奄一息，讓她都變成吸血鬼延續生命，後來兩人相愛，在世外桃源過著幸福快樂日子。Asha直接赤腳走動，親近大自然，如神仙愛侶，十分浪漫。

但善良的Asha拒絕以鮮血續命，身體逐漸虛弱，眼見愛「人」步近死亡，Jay非常心痛和悔疚。最後，樹林中傳來一聲槍響「嘭」，Jay抱著滿身鮮血的Asha仰天吶喊。

今次Jay包辦新歌《一步一悔過》曲、詞、編，他透露demo歌名《Sorry》，坦言旋律是幾年前與女友吵架後寫。

▲ Asha拒絕以鮮血續命，身體逐漸虛弱。

他說：「當時我事業靜了下來，進入低潮期，個人好燥又固執，嗌完交不肯say sorry。之後對自己好失望、內疚，於是寫了《Sorry》，歌詞是我同Oscar一齊填，T-Ma（馬敬恆）除了監製，亦跟我和Lincoln Lam（林岳霆 ）一齊編曲。歌詞講『遺憾』，長成中會錯失補救機會，錯過咗就錯過咗，所以要好好珍惜。」

拍攝當日，Jay自爆連續開工48小時，為保持清醒和去水腫，提早凌晨3點去跑步。他說：「昨日全天拍廣告，今朝4點集合出發拍MV，我提早3點去跑7公里，去水腫。已經48小時無瞓覺，有少少攰，但好多同事陪我開工，團隊合作好開心！」

▲ 愛「人」步近死亡，Jay非常心痛和悔疚。

與Asha首次合作就又攬又抱，他說：「同Asha之前event見過一次，第二次見就要好親密攬住，她好Sweet又無包袱，可能我們都係ABC，好順利好愉快，但如果拍錫戲就會好驚。」

爽朗的Asha拍拍他膊頭，笑說：「現在拍了8個鐘，我們Friend咗啦！其實今次是我第一次（拍MV），雖然演吸血鬼，但一些都唔恐怖，衫和風景都好靚，感覺好淒美。」

同場加映：林秀怡訪問