【MIRROR】用滙豐信用卡「One And All」套餐買1送1　麥當勞消費30元額外10%「獎賞錢」回贈

香港麥當勞聯乘滙豐推出限時滙豐信用卡簽賬優惠,使用指定滙豐信用卡於麥當勞簽賬,將可享額外「獎賞錢」及免費套餐回贈。

麥當勞近年積極推動 OMO(Online-Merge-Offline)消費模式,為顧客提供線上至線下的無縫餐飲體驗。為令更多顧客體驗新世代消費模式,麥當勞與滙豐特意推出特別獎賞計劃。即日起至 11 月 21 日,顧客於全港麥當勞餐廳或麥當勞 App 以指定滙豐信用卡單一簽賬滿港幣 30 元或以上,即可享額外 10%「奬賞錢」回贈。

▲ 香港麥當勞行政總裁黎韋詩(左)和滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如 (右)宣佈攜手推出限時滙豐信用卡簽賬優惠

另外,麥當勞 App 即日起連續四星期與MIRROR合作推出多款麥炸雞套餐電子優惠券,當中滙豐信用卡客戶更可獨享免費套餐回贈。於 10 月 30 日及 31 日,顧客使用任何滙豐 Visa 或 Mastercard®於麥當勞 App 憑電子優惠券簽賬購買港幣 32 元的【 One And All 套餐】 2 件麥炸雞 (原味或蜜糖 BBQ)配飲品(中),即可於麥當勞App 免費回贈相同套餐之電子優惠券一張。回贈的電子優惠券會於 2021 年 11 月 8 日自動存入與購買時相同的合資格麥當勞 App 賬戶,用戶可憑有效的電子優惠券換領。