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【MIRROR】用滙豐信用卡「One And All」套餐買1送1　麥當勞消費30元額外10%「獎賞錢」回贈

休閒消費 16:23 2021/10/26

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港麥當勞聯乘滙豐推出限時滙豐信用卡簽賬優惠，使用指定滙豐信用卡於麥當勞簽賬，將可享額外「獎賞錢」及免費套餐回贈。 

麥當勞近年積極推動 OMO（Online-Merge-Offline）消費模式，為顧客提供線上至線下的無縫餐飲體驗。為令更多顧客體驗新世代消費模式，麥當勞與滙豐特意推出特別獎賞計劃。即日起至 11 月 21 日，顧客於全港麥當勞餐廳或麥當勞 App 以指定滙豐信用卡單一簽賬滿港幣 30 元或以上，即可享額外 10%「奬賞錢」回贈。 

香港麥當勞行政總裁黎韋詩（左）和滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如 （右）宣佈攜手推出限時滙豐信用卡簽賬優惠

另外，麥當勞 App 即日起連續四星期與MIRROR合作推出多款麥炸雞套餐電子優惠券，當中滙豐信用卡客戶更可獨享免費套餐回贈。於 10 月 30 日及 31 日，顧客使用任何滙豐 Visa 或 Mastercard®於麥當勞 App 憑電子優惠券簽賬購買港幣 32 元的【 One And All 套餐】 2 件麥炸雞 (原味或蜜糖 BBQ)配飲品(中)，即可於麥當勞App 免費回贈相同套餐之電子優惠券一張。回贈的電子優惠券會於 2021 年 11 月 8 日自動存入與購買時相同的合資格麥當勞 App 賬戶，用戶可憑有效的電子優惠券換領。 

 

著數優惠 Mirror 信用卡 麥當勞 滙豐控股（00005）

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