【e-道過關】入境處非觸式e-道容貌識別通關　區嘉宏指將在機場、港珠澳橋及深圳灣試行

▲ 入境處處長區嘉宏。(鳳凰衛視提供)

入境處處長區嘉宏表示，入境處將於今年底推出「非觸式e道」服務，利用容貌識別技術，減少旅客過關時交叉感染的風險，為恢復通關作好準備，技術將先在機場、港珠澳大橋以及深圳灣三個仍維持開放的關口實行，之後將推廣至所有關口，為通關做好準備。

區嘉宏接受鳳凰衛視專訪時表示，合資格的香港居民可於本年底開始選擇使用非觸式e-道服務，以容貌識別技術，自助辦理出入境手續，過程中不用接觸共用的指紋掃描器，減低病毒傳播的風險。

區嘉宏又指，處方將致力善用資訊科技及其他先進技術，為公共服務加入「防疫元素」，推出一些減少非必要社交接觸的公共服務。入境處會於本年底開始，分階段為不同簽證延長逗留期限的申請簽發電子簽證，屆時遞交申請、通知結果、繳費、領取簽證等程序，都可以電子化方式處理，申請人無須前往入境處辦理手續。

另外，因應《香港國安法》實施，入境處全面部署「前、中、後」三道門，落實維護國安工作，在審理各式各樣簽證申請時，會加入國家安全風險評估，並把不受歡迎而滯留在港的非香港居民遣送回國或原居地，果斷把他們遞解離境。為加強對前線人員偵測及處理恐怖分子的培訓，反恐科會定期派員到入境事務學院、出入境管制站或辦公室舉辦不同類型的反恐訓練課程和演練，截至2021年9月底，入境處共舉辦了超過200次內部訓練課程予約7,000位入境處人員。

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責任編輯：蘇文軒