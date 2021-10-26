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【酒店住宿】胡杏兒一家首次Staycation玩母子浸浴　海洋公園豪華套房享用豐盛早晚餐

親子好去處 17:07 2021/10/26

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胡杏兒一家四口首次去酒店Staycation，大玩母子浸浴。

快將42歲生日的胡杏兒早前從內地工作返港，隨即為兒子安排生日會及一連串親子活動。杏兒這兩日連出3個帖文分享首次一家人去酒店Staycation的照片，與老公李乘德帶同4歲大仔李奕霆（Brendan）和2歲二仔李奕霖（Ryan）入住豪華套房，三母子更玩泡泡浸浴非常溫馨。

由於細仔李奕宏（Liam）僅7個月大，杏兒今次未有帶同細仔前行，Brendan和Liam可以盡情與爸媽玩耍。杏兒在帖文中稱，這是他們一家第一次去酒店Staycation，選擇了香港海洋公園萬豪酒店，入住超大間套房。

三母子大被同眠。（IG圖片）

老公為妻兒充當攝影師，拍攝了房間不同角落，可見地方闊落，杏兒和兩個仔在大床上拍照，三母子又一起浸泡泡浴，滿頭都是肥皂泡十分惹笑。杏兒在房內食早餐都有打卡，中西式都有，非常豐富。

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美式扒房嘆豐盛晚餐

杏兒在第二個帖文分享了豐盛晚餐照，一家人在酒店一家美式扒房嘆美酒佳餚，最吸晴是特大斧頭扒，還點了多款海鮮，杏兒跟老公舉杯暢飲，小朋友在美食面前更表現得相當興奮。

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第二日一家人入海洋公園玩，相片可見杏兒帶囝囝去睇動物和去海洋館睇各種魚類，她自言小時候最喜歡參觀海洋館，被很多又大又靚、五彩繽紛的魚所吸引。

到而家大個咗仲可以帶自己嘅小朋友嚟，希望以後一直都可以帶佢哋返嚟，令佢哋明白海洋對我哋人類嘅重要性。

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適逢現在有萬聖節哈佬喂裝飾，杏兒笑囝囝又要驚又要睇，一家人玩得樂而忘返。

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責任編輯︰林綺玲

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