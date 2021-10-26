【守護BB】愛心護理員遇6.5級地震　集中BB床肉身保護逾10初生嬰

▲ 台灣4名護理員遇6.5級地震，立即以肉身保護逾10名初生BB。

台灣4名護理員遇上地震突發的一刻，盡顯愛心與專業！台灣宜蘭縣南澳鄉於周六（24日）發生地震，地震發生時，有一間產後護理之家也受波及，該月子中心在內的人士感受到大幅度震動，當刻4名護理員機警地去保護現場十多名初生BB。

台灣宜蘭6.5級地震

綜合台灣傳媒報道，台灣中央氣象局發布地震報告，地震於10月24日13:11發生，東北地區發生黎克特制6.5強震，造成全台有感狂搖，台灣網友隨後紛紛在網上分享地震當下的搖晃影片，其中一段引起網民熱議，大讚護理員處變不驚去保護BB的舉動很感人。

位於新竹縣竹北市的月子中心「儷生竹北產後護理之家」，於24日在facebook放上一段監視器所拍的影片，當時地震一刻，在一間房放有超過15張BB床，BB床內均有初生嬰兒，在場有4名護理員，當她們察覺到地震時，表現很冷靜及迅速。

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集中嬰兒床遠離危險物品

一名護理員本來手中正抱著1名新生兒，她馬上將BB放回嬰兒床。她及另3名護理員趕緊將嬰兒床們全部集中在房的中間，目的是遠離窗邊櫥櫃等危險物品，以免玻璃物品因地震造成爆破弄傷在旁的BB。

同時，她們雙手按實嬰兒床，盡量維持穩定，令BB不易受驚嚇。見她們全程站起來面向BB床，以肉身背向外，盡量去保護BB，舉動非常可敬！

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讚揚守護嬰兒安全

護理之家在facebook分享此影片，指出每年都會做防災演練，護理人員在地震第一時間就作出反應，第一步是集中嬰兒床並遠離窗邊及櫥櫃、第二步是護理師需固定小床煞車並蹲下穩住嬰兒床。如果遇到危急情況、災害，醫護人員會第一時間採取措施，確保嬰兒的安全，守護BB。

網民大讚護理員表現很專業，指出「專業人員就是不一樣」、「謝謝你們守護寶寶」、「人美心更美」、「你們真的很棒！2年前我都住過，非常專業令人安心」等等。

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責任編輯：王明芳