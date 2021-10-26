【財委會年結】獲批項目涉款約3,278億元　陳健波︰本屆立法會最高

▲ 立法會財務委員會主席陳健波（右）及副主席（左）。（陳葆琳攝）

立法會財務委員會今日舉行年結記者會。主席陳健波指，財委會於本會期運作暢順，在審批撥款項目方面取得豐碩成果。他表示，雖然今個會期財委會整體會議次數和時數減少，但在沒有「拉布」的情況下，財委會更能有效發揮其職能，以審慎和理性的態度去考慮撥款申請。

今個會期財委會合共舉行48次會議，時數約127小時，會議次數及時數均大幅少於上個會期。不過，陳健波指出，所批准的項目是本屆立法會最多 ，達120項，一個項目審議時間平均只需約46分鐘。

在撥款額方面，今個會期獲批准的項目涉及的承擔額合共約3,278億元，若撇除上個會期和今個會期批准的防疫抗疫基金緊急撥款，本會期批准的撥款額為本屆立法會最高。

對問到財委會審批速度太快，會否成為政府提款機，陳健波則認為說法不成立，稱不應以財委會會議時間作標準，強調質量更為重要。他說，立法會過去多年審批公務員薪資上調，一般只需十幾分鐘至半小時，惟去年立法會卻因為政治鬥爭耗時20多小時，浪費了很多時間，相信市民可以監察得到。

另外，陳健波曾表示，不少官員在財委會上答非所問，被問及今年情況有沒有改善，他說︰「整體而言有些進步，不過我覺得尚有很多改善空間」。他認為，有些官員本身負責某些項目，卻無法應付議員問題，支吾以對或「遊花園」，表現並不稱職，難以向市民交代，又相信未來立法會少了政治鬥爭，大家會聚焦在議題本身，議員將會「多問」、提問水平亦會更高。

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記者：陳葆琳