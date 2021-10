腸道健康，單靠益生菌不夠？ 認識益菌「後」起之秀 —— 後生元

港人向來注重健康,不少人習慣補充維他命C來提升免疫力,其實我們還要多管齊下,當中不能忽略腸道健康,因為腸道不只用作消化,同時也是非常強大的免疫器官!談起腸道健康,相信大家對「益生菌」並不陌生,但「後生元」又聽過沒有?今次邀請香港中文大學生命科學學院食品與營養科學系講座教授陳振宇博士講解腸道與免疫系統的關係,以及後生元的特性和功效。

▲ 香港中文大學生命科學學院食品與營養科學系講座教授陳振宇博士

壯大益菌兵團 提升免疫能力



腸道是人體強大的防禦系統,不說不知道,抗體大多來自腸道,人體70%淋巴球分布在腸道,且逾70%免疫球蛋白A由腸道製造。當壞菌入侵腸道,腸道免疫系統便會產生抗體,猶如一隊強大軍隊,發揮保衛機能。陳博士表示,腸道益生菌是人體免疫系統的一個重要組成部分,「益生菌可促進腸壁細胞分泌黏液以及黏蛋白,幫助腸壁黏膜層防禦和修復。若腸道菌群生態失衡,可能與人體種種的疾病有著某程度上的關聯。」世界衛生組織(WHO)已將益生菌定義為「當進食足夠分量時對人體健康有益處的活微生物」。

「益生元」聽得多,「後生元」是甚麼?



隨著愈來愈多權威醫學報告對益生菌功效之認可,坊間常看到有關「益生菌」及「益生元」的健康食品,而近來更不時出現「後生元」一詞,到底後生元是甚麼?陳博士指出,後生元是免疫力和腸道健康市場上的一個新興類別,它是益生菌與益生元體外發酵後的混合物,國際益生菌和益生元科學協會(ISAPP)把後生元定義為「一種無生命的微生物或/以及其成分的製劑,可為使用者帶來健康效益」*。而益生菌、益生元、後生元可產生協同效應,迅速增加腸道好菌的數目和種類。

若以益生菌、益生元、後生元三者作比較,益生菌及益生元需較長時間才能在腸道中繁殖,過程需時,且較易受溫度及酸鹼度等環境因素影響,從而降低其活性及功效。後生元則可更快到達小腸和大腸,而其活性也相對更安全穩定,例如對腸胃消化液穩定,有助減低脹氣機會,酸、鹼、熱耐受性亦較強。外國研究發現,適當補充後生元,有助增強免疫力。後生元已獲美國食品藥物管理局(FDA)GRAS級別食品安全認證。

▲ 每日一包Herbalife「禦之寶ImmuLift」健康特飲,既美味又可補充身體所需的營養,強身護腸。

蘊含後生元EpiCor®的健康特飲



為方便忙碌都市人補充營養,美國Herbalife帶來「禦之寶ImmuLift」清新黑加侖子口味即沖特飲,當中蘊含5種關鍵免疫成分,包括天然酵母發酵的後生元EpiCor®**、維他命C、維他命D3、硒、鋅。隨著國際益生菌和益生元科學協會(ISAPP)認可後生元的健康效益,亦正好驗證了後生元EpiCor®**有關支援消化和免疫系統健康的廣泛研究***,成為益菌新貴。

簡單易泡兩步驟,每天飲用一次,輕鬆得到免疫營養支援!



● 準備240毫升溫水或凍水,避免使用沸水以免破壞維他命成分

● 加入一包禦之寶ImmuLift, 攪拌至溶解即可飲用

*Salminen, S., Collado, M.C., Endo, A. et al. The International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of postbiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol (2021).

[https://www.nature.com/articles/s41575-021-00440-6]

**EpiCor® is a registered trademark of Embria Health Sciences, LLC.

***https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5622781/

^Reference for Vitamins/Minerals:

Copper/Folate/Selenium/Vit A/Vit B12/Zinc/Vitamin C/Iron/Vit B6/Vit D contributes to the normal function of the immune system. E FSA Journal 2009;7(9):1211.

(資料由客戶提供)