【運動強身】人到中年做運動「要花心」　利嘉敏：不能單一依靠一項運動

▲ 人到中年做運動「要花心」。

中年要花心，指的不是對honey，而是對運動。此話何解？

首先，人到中年，運動已不是為了減肥，而是為了條命仔。大量在美國、英國和澳洲的研究已確認，太長的Sedentary Behavior（SB，即久坐不動的姿勢，即坐和臥）跟心臟血管疾病、癌症、中風、糖尿病、腎病、肺病、肝病、胃潰瘍及其他消化系統、柏金遜症、失智症、神經系統疾病、肌肉骨骼疾病和自殺傾向有關。

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那麼，幾耐才叫坐太久呢？英國研究提議三小時，澳洲研究則說是六小時，總之，坐上三至六小時就要起來活動一下，是大方向。很多人做運動最大的推動力，是為了減肥，所以有些人運動後未見顯著瘦，就會放棄，那是錯解了運動的本意。去到中年，運動不是選擇，而是必需，看過四、五、六字頭的朋友離世，自己更要盡力活得好好的，皆因翌日醒來能如常行得走得瞓得食得，不是必然。故與其餐餐猛數卡路里，不如日日先數下感恩事，至少，今日仍可健康快活地活着，是上天批准，至於生效日期有幾耐，無人知曉，運動盡做，起碼有機會不斷延期。

做運動要花心，不能單一依靠一項運動，有些運動或只符合鍛練心肺功能的要求，這當然好過無，但其實中年人需要鍛練的，外在的有心肺功能、負重力、柔靭力；若相信中國的養生概念，內在調息、氣之運轉和轉化等，是長壽之道。運動要突破單一、要多元化，才可鍛練身體內外不同範疇。

以前的我，獨孤一味只愛跳舞，這對心肺功能有幫助，卻忽略了其他如鍛練肌力又或柔靭力；所以現在的我，日常運動時間沒變，但會包括不同種類，跳二十分鐘中高度K Pop或Zumba、二十分鐘拉筋／瑜伽、二十分鐘太極／氣功、二十分鐘訓練肌肉，若時間許可，會把各類別的時間延長。日子有功，我發現自己的身體狀態更加良好、感覺更靈活。

在此強烈推薦中年朋友務必要花心——但僅限運動而已！

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撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子