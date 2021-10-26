【升學進修】港大2022年首推理學士和法學士雙學位課程　培育科學及法律專才彌補不足

▲ 港大首個「理學士和法學士」雙學位課程將於明年推出，為本港首個培育科學與法律專才的課程。（資料圖片）

隨著技術轉移專才需求與日俱增，香港大學今日（26日）宣布明年將推出「理學士和法學士」雙學位課程，首年提供20個學額，為期5年，為本港首個培育科學與法律專才的課程，旨在加深法律專業人士對科學認知的同時，讓科學專才了解與其研究和發明相關的繁複法律程序，以彌補現時不足。

港大表示，現今經濟發展由STEM知識型（科學、科技、工程和數學）驅動的企業主導，隨著本港作為亞洲創新中心的角色日益重要，加上港府近年提倡促進技術轉移和創科的發展，大灣區急速發展也令巿場對培訓科學和法律人才的需求變得殷切，港大理學院和法律學院將於2022/23學年，共同推出全新雙學位課程「6858理學士和法學士（BSc＆LLB）」，為期5年，學習重點包括科學知識和研究技巧、基本法律概念和法律技能、跨學科知識及實習等。

學生須修讀300個學分，涉及兩個學院的科目及跨學科科目，包括156學分的法學核心科目、96學分的科學主修科目、12學分的跨學科選修科，以及36學分的大學語文及核心科目；並須於第4或第5學年，分別參與兩個和法律及科學相關的體驗式學習，總結課程所學。

課程首年提供20個學額，中學文憑試（DSE）成績門檻為「4522+33（4個核心科目及2個選修科）」，當中須包括1個科學選修科；收生成績則以「最佳6科」計算，包括英文科、成績最佳的數學科或數學延伸部分M1或M2、成績最佳的科學選修科及其他甲類選修科等；非大學聯招申請人則須提供其教育背景、學歷、經驗，學術推薦及預期考試成績等文件及資料；申請人將獲邀參與面試。

港大續指，本港目前並無相類似課程，相信新課程將具領先地位，預計有助促進學生事業發展，包括加入商界或知識產權公司等，擔任專利從業員或專注支援創新科技公司的業務發展；專職處理知識產權和創新科技發展事務的律師、大律師和公司法律顧問；從事生物科技的企業專才；資訊科技、版權、數據保護等相關的政府機構監管人員或政策制定者等。

通訊事務管理局主席、資深大律師譚允芝認為，新課程可填補科技行業相關的法律諮詢服務市場缺口。港大技術轉移處知識產權經理吳炳賢亦指，專利是一種無形資產，有助增加市場佔有率，並減少同類型直接競爭，而專利管理需要具有科學和法律背景的人才，新課程將授予學生相關技能。

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責任編輯：馮琪雅